Une absence de poids… Une mauvaise nouvelle pour Flick avant le choc européen contre l'Atlético

Le FC Barcelone a entamé sa semaine de préparation en vue du quart de finale de la Ligue des champions sur une note inquiétante, puisqu'il est désormais certain qu'un pilier de l'équipe sera absent lors du match aller tant attendu contre l'Atlético de Madrid au stade « Spotify Camp Nou ».

Selon le journal catalan Sport, bien que l'effectif se reconstitue progressivement, la dernière séance d'entraînement a révélé que le Néerlandais De Jong continuait à s'entraîner seul, à l'écart du groupe.

Dans son article intitulé « Mauvaise nouvelle pour Flick », le journal précise que le joueur, absent depuis plus d’un mois en raison d’une blessure musculaire, n’a toujours pas reçu le feu vert médical, ce qui place l’entraîneur allemand dans une véritable impasse tactique avant ce choc européen.

Elle a indiqué que le club refuse catégoriquement de précipiter le retour de De Jong afin d’éviter toute rechute qui pourrait mettre fin à sa saison, d’autant plus que la Liga et la Ligue des champions sont entrées dans leur phase décisive.

Elle précise que le « plan de récupération » vise à accorder à De Jong quelques minutes lors du derby catalan contre l'Espanyol en début de semaine prochaine, afin qu'il soit en pleine forme physique pour le match retour au « Metropolitano ».

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