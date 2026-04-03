Une absence choquante… L'aventure d'Ali Majrashi en Ligue des champions asiatique est-elle terminée ?

Les supporters du club Al-Ahli de Djeddah ont reçu un coup dur, à quelques jours du début de la phase à élimination directe de la Ligue des champions de l'Asie, en raison de la blessure du défenseur droit Ali Majrashi.

Majrashi s'est blessé alors qu'il était avec la sélection saoudienne, plus précisément après avoir disputé les dernières minutes du match contre la Serbie, mardi dernier, au stade TSC de Belgrade, qui s'est soldé par une défaite 1-2 des « Verts ».

Le journal saoudien « Al-Youm » a indiqué que le défenseur droit saoudien souffrait d’une blessure à la cuisse qui l’écartera des terrains pendant trois semaines, période durant laquelle il suivra un programme de rééducation afin de pouvoir reprendre la compétition.

Lire aussi : Avant le match contre Damac... Un quatrième joueur admis à l'hôpital Al-Ahli de Jeddah

Mujarashi ne pourra donc pas disputer les matchs contre Damak et Al-Fayha, samedi et mercredi, lors des 27e et 29e journées du championnat saoudien Roshen.

Le plus grave, c'est que le joueur de 26 ans ne participera pas à la majeure partie du parcours de l'équipe de Djeddah dans la Ligue des champions de l'Asie, si celle-ci parvient à passer l'obstacle du club qatari Al-Duhail, le 13 avril prochain, en huitièmes de finale.

Si Al-Ahli se qualifie pour la finale, celle-ci se jouera le 25 avril prochain au stade Al-Inmaa de Djeddah, soit immédiatement après la fin de la période de trois semaines, ce qui rendra difficile la participation de Majrashi.

Majrashi est considéré comme l'un des meilleurs joueurs d'Al-Ahli cette saison. Il a disputé 35 matchs avec l'équipe dans différentes compétitions, au cours desquels il a marqué un but et délivré cinq passes décisives.