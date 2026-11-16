Partager Suivez GOAL sur Google

Le gardien de l’Espagne Unai Simon a reconnu que l’Angleterre de Thomas Tuchel avait surclassé les champions du monde en titre lors de la défaite espagnole (3-2), dimanche à Madrid en Ligue des nations de l’UEFA. Ce revers au terme d’un match haletant au Metropolitano a mis fin à la série de 43 matches sans défaite de l’Espagne dans le temps réglementaire, qui remontait à mars 2024.

Publicité

Le gardien reconnaît que les visiteurs ont dominé leurs hôtes

Simon a livré une analyse lucide après que les champions d’Europe et du monde ont subi leur première défaite dans le temps réglementaire depuis mars 2024, sans compter leur revers aux tirs au but face au Portugal en finale de la Ligue des nations 2025. Portés par Jude Bellingham, les visiteurs n’ont pas adopté l’approche prudente qui leur avait coûté cher lors de leur défaite contre l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde cet été, à Atlanta. Au contraire, l’Angleterre a dominé ses hôtes pendant une heure à Madrid.

Le gardien salue l’intensité de l’Angleterre

L’Angleterre a ouvert le score juste avant la pause lorsque son capitaine Harry Kane a inscrit son 93e but en sélection sur penalty, après une faute de Pau Cubarsi sur lui. Ezri Konsa a ensuite repris de la tête un corner de Declan Rice à la 53e minute, avant que le défenseur d’Arsenal Ben White ne marque d’une frappe en angle quatre minutes plus tard pour porter le score à 3-0.

Interrogé ensuite par Teledeporte TV, Simon a reconnu la supériorité adverse : « Ce soir, ils ont été meilleurs que nous ; ils ont adopté une approche très agressive en un contre un. Bien sûr, nous devions continuer à essayer jusqu’au bout, et nous nous sommes battus, mais cela nous montre ce que nous devons améliorer. Puisque nous ne sommes pas encore en phase à élimination directe, nous pouvons tirer les leçons de ce match et chercher à faire mieux en mars. »

Une défense moins solide depuis l’été

L’Espagne a reçu une bouée de sauvetage à la 65e minute lorsque Jarell Quansah a perdu le ballon et qu’Elliot Anderson a été expulsé pour avoir retenu Lamine Yamal. Mikel Oyarzabal a transformé le penalty accordé, avant que Yamal ne centre pour Nico Williams, entré en jeu, qui a marqué avec l’aide du poteau gauche à la 75e minute.

Publicité Publicité

Évoquant la récente baisse de régime défensive de son équipe, Simon a ajouté : « Depuis la Coupe du monde, nous concédions très peu d’occasions, si l’on regarde les statistiques des “buts attendus” qui sont populaires aujourd’hui. Ce chiffre a progressivement augmenté et nous avons fini par encaisser davantage de buts. L’intensité de la Coupe du monde n’est pas tout à fait la même ici ; le jeu est plus libre et nous devons apprendre de nos erreurs. Il vaut mieux que cela arrive maintenant, pour que nous puissions nous améliorer en mars. »

Les deux nations attendues en quarts de finale en mars

Malgré la pression exercée par l’Espagne en fin de match, le gardien de l’Angleterre James Trafford a réalisé plusieurs beaux arrêts dans les 15 dernières minutes pour préserver la victoire et assurer la première place du groupe. L’équipe de Tuchel se qualifie ainsi pour les quarts de finale de la Ligue des nations en mars en tant que première de son groupe, après sa meilleure prestation depuis l’arrivée de l’Allemand. L’Espagne se qualifie quant à elle à la deuxième place et devra resserrer sa défense avant le début des matches à élimination directe au printemps.