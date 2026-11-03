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L’entraîneur d’Aston Villa, Unai Emery, estime que le FC Barcelone fait partie du cercle restreint des clubs capables de remporter la Ligue des champions cette saison. Alors qu’il prépare son équipe pour un déplacement à fort enjeu au Camp Nou, le technicien espagnol a reconnu que le club catalan évoluait actuellement à un niveau que peu d’équipes peuvent égaler.

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Emery se prépare à un redoutable défi au Camp Nou

Aston Villa se rend en Catalogne mardi pour affronter le redoutable FC Barcelone de Hansi Flick. Avant cette rencontre européenne, l’entraîneur du club de Premier League a reconnu sans détour l’immense défi qui attend son équipe.

Emery a souligné l’impressionnante efficacité offensive des Barcelonais et leurs succès répétés sur la scène continentale. L’entraîneur de 55 ans a insisté sur la grande résistance dont ses joueurs devront faire preuve pour supporter la pression d’une équipe actuellement au sommet de sa forme.

Favoris pour le titre européen

Face aux médias avant la rencontre, Emery a placé le FC Barcelone tout en haut de la hiérarchie européenne. Selon lui, seule une poignée de clubs possède les atouts nécessaires pour conquérir l’Europe cette saison.

« Ils sont les favoris pour remporter cette compétition, compte tenu de leur forme actuelle et de ce qu’ils ont accompli au cours de la dernière décennie, a déclaré Emery. On peut les compter sur les doigts d’une main : cinq équipes, dont le Barça. Si le Barça joue à son meilleur niveau, il peut battre n’importe qui. Ils vont nous mettre énormément de pression et nous devrons faire preuve de beaucoup de caractère. »

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L’entraîneur de Villa a également pris le temps de saluer la jeune star barcelonaise Lamine Yamal. « C’est un joueur à part et on voit qu’il pourrait finir par devenir le meilleur du monde, a-t-il observé. Il doit progresser dans certains domaines, mais il pourrait devenir un grand joueur. »

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Le souvenir du passé et les menaces offensives

Au-delà de Lamine Yamal, l’entraîneur des visiteurs a souligné la force collective de l’effectif de Flick. Il a cité plusieurs joueurs clés qui apportent à la fois du caractère et de la créativité dans le dernier tiers du terrain.

« Rodri apporte du caractère à l’équipe, tout comme Raphinha. [Anthony] Gordon est très rapide, et Pedri et Fermin [Lopez] apportent eux aussi beaucoup sur le plan offensif », a ajouté Emery.

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Cette rencontre ravive également des souvenirs douloureux pour Emery, qui était sur le banc du Paris Saint-Germain lors de la célèbre remontée du FC Barcelone, vainqueur 6-1 en huitième de finale en 2017. Revenant sur le but victorieux inscrit par Sergi Roberto dans le temps additionnel, l’Espagnol a laissé entendre que le résultat aurait pu être différent avec les technologies d’arbitrage actuelles. « Il s’est passé beaucoup de choses ce jour-là, nous le savons tous. Je suis dans le football depuis de nombreuses années, et la VAR aurait été vraiment nécessaire à ce moment-là », a-t-il conclu.

Villa veut créer la surprise en Europe

Aston Villa doit désormais traduire le respect prudent affiché par Emery en un plan tactique solide. Pour obtenir un résultat positif en Espagne, le club devra défendre sans faute et savoir exploiter les espaces laissés par le système agressif du FC Barcelone.

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Pour les hommes de Flick, l’objectif reste simple. Le club catalan cherchera à justifier les éloges de l’entraîneur adverse et à conforter son statut de favori de la compétition grâce à une victoire convaincante à domicile.