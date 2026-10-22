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Unai Emery a demandé à son effectif d’Aston Villa de confirmer sur la scène nationale son impressionnante forme européenne, après avoir écarté les Norvégiens du Viking FK mercredi soir. Cette victoire confortable (3-1) à Villa Park a permis au club des Midlands de préserver son sans-faute en Europe et de se hisser à la deuxième place du classement.

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L’entraîneur espagnol réclame des progrès en championnat

Emery veut que son équipe affiche en Premier League le même niveau que sur la scène européenne après sa victoire contre les visiteurs de l’Eliteserien, qui avaient tenu le Bayern Munich en échec (3-3) la semaine dernière. Ce cinquième succès en six matchs, toutes compétitions confondues, porte également à 12 le nombre de victoires consécutives à domicile dans les grandes compétitions européennes. Aston Villa égale ainsi le record anglais de ce siècle, partagé par Manchester City et Manchester United.

Une première période dominée pour atteindre un cap historique

IMAGO

Après avoir écrasé Fenerbahce 6-0 lors de leur dernier match, les locaux ont tenté 14 tirs en première période. Nicolas Jackson a vu deux de ses coups de tête repoussés dès les premières minutes par le gardien Arild Ostbo.

Ross Barkley a ouvert le score à la 23e minute en déviant de la tête un corner d’Ibrahim Mbaye. Il a ainsi marqué lors de trois titularisations consécutives pour la première fois depuis octobre 2020. À la 37e minute, Emiliano Buendia a transformé un penalty accordé après que la VAR a sanctionné Zlatko Tripic pour une faute sur Alysson. L’Argentin est devenu le premier joueur d’Aston Villa à marquer lors de quatre rencontres consécutives dans les grandes compétitions européennes.

Saluant la rigueur tactique et la confiance grandissante de ses joueurs après le coup de sifflet final, Emery a déclaré : « Nous sommes ravis de la manière dont nous répondons à nos exigences. Nous respectons la compétition et nos adversaires, et nous progressons. »

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« Sur ces points, je pense que nous avons fait un bon match, un match sérieux. Nous les avons respectés et avons suivi le plan que nous avions établi. Individuellement, les joueurs ont ensuite essayé de montrer leurs qualités. Aujourd’hui, en combinant ces objectifs, je pense que nous avons fait du bon travail. Certains joueurs ont gagné en confiance, se sentent mieux, comprennent mieux les aspects tactiques et jouent mieux au football. »

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Un but contre son camp conforte la forteresse européenne

Le gardien des locaux, Zion Suzuki, a repoussé une tentative de Tobias Moi au début de la seconde période, avant que Henrik Heggheim ne détourne involontairement dans son propre but un centre d’Alysson à la 62e minute. Alejandro Garnacho, prêté par Chelsea, s’est lui aussi heurté à Ostbo lors d’une entrée en jeu animée. En fin de match, la reprise acrobatique de Peter Christiansen sur un centre de Kristoffer Askildsen a été validée après vérification d’un éventuel hors-jeu par la VAR, privant les locaux d’un troisième match consécutif sans encaisser de but et de la première place du classement.

Néanmoins, Aston Villa devient le premier tenant du titre en Ligue Europa depuis Manchester United en 2017-2018 à remporter ses trois premiers matchs de Ligue des champions. Le club atteint aussi la barre des 20 victoires en Coupe d’Europe en seulement 30 matchs, un total que seul le Real Madrid a atteint plus vite (29).

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Interrogé sur le contraste entre la solidité de son équipe à domicile en Europe et son début de saison sans victoire à domicile en Premier League, Emery a ajouté : « Nous abordons chaque match avec l’objectif de progresser, de devenir réguliers en Europe tout en disputant les matchs de Premier League, et de nous montrer très exigeants. Nous devons nous sentir forts et confiants. Je pense qu’il reste du travail. Nous avons fait un très bon match et la Ligue des champions est très difficile, mais nous avons neuf points. Nous avons remporté deux matchs ici, à domicile. »

« En Premier League, nous ne gagnons toujours pas, mais en Ligue des champions, nous avons remporté deux bons matchs, contre Fenerbahce et aujourd’hui. Nous pouvons désormais aborder les prochains défis avec confiance et sérénité. L’ambiance était fantastique. Nous profitons de la Ligue des champions avec nos supporters et partageons ces moments ensemble. »

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Des adversaires de taille attendent Aston Villa, de retour en forme

Les hommes d’Emery tenteront maintenant de décrocher leur première victoire à domicile en championnat cette saison lorsqu’ils accueilleront Manchester City à Villa Park ce week-end. Leurs neuf points pris sur neuf possibles en Europe ont redonné confiance à l’ensemble du groupe après un début de saison difficile. Le mois prochain, le club des Midlands mettra son bilan sans faute en Ligue des champions à l’épreuve face au FC Barcelone, leader de la Liga.