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L’entraîneur d’Aston Villa, Unai Emery, a choisi de garder le silence sur la tempête judiciaire qui entoure Manchester City, alors que son équipe se prépare à affronter le leader du championnat. Tandis que le monde du football reste focalisé sur les 114 verdicts de culpabilité pour des infractions financières prononcés contre Manchester City, Emery se concentre uniquement sur le défi tactique à venir.

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Se concentrer sur le football à Villa Park

Villa se prépare à l’un de ses plus grands défis de la saison avec la venue, samedi à Villa Park, d’une équipe de Manchester City en pleine réussite. Les visiteurs affichent un bilan parfait de sept victoires en sept matches, mais les discussions autour du club restent dominées par les 114 verdicts de culpabilité en matière financière qui font actuellement l’objet d’un appel. Malgré les bouleversements majeurs que cette affaire pourrait entraîner en Premier League, Emery a clairement indiqué qu’il ne se laisserait pas entraîner dans la polémique.

Interrogé directement sur la situation financière de City, l’Espagnol a rapidement écarté tout débat sur ces questions sans rapport avec le terrain. « Je ne peux pas en parler. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas », a déclaré Emery, cité par Express & Star Sport. « Je peux parler de la façon dont Manchester City joue depuis quatre ans que je suis ici, et même avant. J’ai affronté Manchester City avec Séville en Ligue des champions. À Séville, nous avons perdu 3-1, puis 2-1 à la dernière minute à Manchester. J’ai toujours suivi l’évolution de ce club sur le plan sportif, en analysant son jeu. C’est fantastique. »

Accepter la réalité financière de Villa

Si la richesse de Manchester City continue de faire parler, Villa doit composer avec ses propres contraintes financières strictes. Le club a connu une transformation majeure sous Emery, conciliant la nécessité d’investir dans l’effectif avec les limites imposées par les règles nationales et européennes en matière de dépenses. Cet été, Villa Park a été le théâtre d’un important remaniement, plusieurs joueurs de premier plan étant partis afin d’équilibrer les comptes, tandis que le club investissait dans des talents plus jeunes au fort potentiel.

Emery assure ne pas être contrarié de ne pas pouvoir simplement dépenser plus que ses rivaux et voit dans la construction d’un effectif renouvelé un défi à relever. « Chaque année, nous avons dû vendre des joueurs, mais nous en avons aussi acheté, avec du potentiel. Nous avons agi après avoir vendu. Cet été a été un peu différent : nous avons vendu plus que d’habitude. Nous avons recruté des joueurs plus jeunes et plus nombreux qu’auparavant. Il leur faut du temps pour comprendre nos exigences », a expliqué l’entraîneur.

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Un projet à long terme pour Villa

Dans les Midlands de l’Ouest, le projet ne se limite pas à l’équipe première : des investissements importants sont également consacrés aux infrastructures du club. Les projets de rénovation de Villa Park et d’augmentation de sa capacité à 50 000 places occupent une place centrale dans la stratégie de la direction pour accroître les revenus et rivaliser avec les meilleures équipes. Emery adhère pleinement à cette approche patiente, conscient que Villa doit travailler plus intelligemment que ses rivaux pour combler l’écart avec le haut du classement.

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« Je ne suis pas frustré. J’aime construire des équipes, observer les joueurs individuellement et collectivement pour voir comment ils progressent. Parfois, j’aimerais acheter les meilleurs joueurs du monde ! Mais j’accepte notre situation et nos moyens. Le club accomplit toutefois un travail énorme dans de nombreux domaines, dans les limites de notre budget. La prochaine étape concerne Villa Park et sa capacité de 50 000 places. Nous avançons dans la bonne direction : nous devons faire preuve d’intelligence et peut-être travailler encore plus dur que les autres clubs », a ajouté Emery.

Des éloges pour Maresca et la machine de City

À l’approche du week-end, Emery a salué le travail accompli par Enzo Maresca depuis qu’il a succédé à Pep Guardiola. La transition semble s’être faite sans accroc, City comptant trois points d’avance en tête de la Premier League. Emery estime que l’intelligence tactique de Maresca a permis aux champions de conserver leur identité, tout en pouvant devenir encore plus dangereux à mesure que la saison avancera vers les mois d’hiver.

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« Il est très difficile de voir une équipe jouer comme elle le faisait avec Guardiola et de constater qu’avec Maresca, elle joue toujours de la même façon. Maresca est un entraîneur très, très intelligent. Je pense qu’il peut leur permettre de franchir un nouveau palier », a conclu Emery.