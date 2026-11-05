Unai Emery proche de signer un nouveau contrat avec Aston Villa pour écarter l’intérêt de Manchester United

Partager Suivez GOAL sur Google

Unai Emery est sur le point de signer un nouveau contrat de longue durée avec Aston Villa, ce qui porte un sérieux coup à Manchester United. Le technicien espagnol a souvent été cité comme possible successeur de Michael Carrick sur le banc d’Old Trafford, alors que la pression s’accentue sur ce dernier, mais il semble désormais prêt à s’engager dans la durée à Villa Park.

Publicité

Emery tout proche de prolonger à Villa

Emery est tout proche de signer un nouveau contrat avec Villa, selon le Telegraph. Cette prolongation vise à mettre définitivement fin à l’intérêt grandissant de Manchester United. Emery est largement cité parmi les principaux candidats pour succéder à Carrick sur le banc d’Old Trafford.

Mais l’Espagnol s’apprête plutôt à offrir un immense coup de pouce à Villa. Il entend signer une prolongation de longue durée, allant bien au-delà de son contrat actuel, qui expire en 2029. Conserver Emery représente une victoire majeure pour les dirigeants de Villa. Débaucher l’ancien entraîneur d’Arsenal aurait coûté près de 20 millions de livres sterling à United en indemnités de départ.

Les dirigeants de Villa se réunissent pour préparer l’avenir

Emery a eu des discussions avancées avec le président d’Aston Villa, Nassef Sawiris, mercredi, après le match de Ligue des champions du club à Barcelone. Le président des opérations football, Roberto Olabe, et le directeur des opérations football, Damián Vidagany, ont également participé à la réunion.

Un communiqué officiel du club a confirmé la teneur positive des échanges. « Aston Villa a tenu aujourd’hui une importante réunion de travail afin de préparer l’avenir du club et de poser les bases de son projet sportif et institutionnel à long terme », indique-t-il.

Publicité Publicité

« Les échanges ont porté sur la planification conjointe de l’orientation stratégique à long terme du club. Ces discussions positives ont permis d’établir un engagement clair au-delà de 2029 pour le développement conjoint du club. »

Related Topics

Prochains matchs MUN Premier League 11:30 AVL

Une transformation complète à Villa Park

Emery a complètement redynamisé Villa depuis son arrivée en octobre 2022. Au cours de son mandat remarquable, il a remporté la Ligue Europa et qualifié le club pour la Ligue des champions à deux reprises.

Ces succès reposent sur une refonte stratégique de l’effectif. Malgré le départ de six titulaires de l’équipe victorieuse face à Fribourg en finale de la Ligue Europa, Villa et Olabe ont efficacement reconstruit l’équipe avec dix recrues, dont Nicolas Jackson, arrivé pour un montant record pour le club.

Publicité

Les dirigeants du club veulent poursuivre sur cette lancée. Ils ont déclaré : « L’objectif est clair : bâtir un Aston Villa ambitieux et compétitif, capable de relever les plus grands défis et d’accomplir les plus grands exploits. » Vidagany et Olabe discutent également d’une prolongation de leurs contrats respectifs afin de poursuivre le projet.

Un week-end décisif pour United

Alors qu’Emery s’engage sur la durée avec Villa, la situation sur le banc de United reste très instable. Carrick a récemment mis fin à une série de neuf matches sans victoire grâce à un succès 3-2 face à la Roma, mais son sort reste incertain. Les deux clubs s’affrontent ce week-end. Aston Villa accueille Manchester United dimanche en Premier League.