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L’entraîneur d’Aston Villa, Unai Emery, a mené son équipe à une troisième victoire consécutive en Ligue des champions, mercredi, en s’imposant 3-1 face au club norvégien de Viking. Les locaux menaient de deux buts à la pause et ont décroché leur deuxième victoire à domicile, après un premier succès à l’extérieur contre le Club Bruges. Ils grimpent ainsi à la deuxième place du classement.

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Le club des Midlands s’impose aisément face aux Norvégiens

Emery a vu son équipe confirmer son éclatant succès 6-0 contre Fenerbahce en venant facilement à bout d’une formation norvégienne coriace, qui avait tenu le Bayern Munich en échec (3-3) la semaine dernière. Ross Barkley et Emiliano Buendia ont marqué avant la pause, puis un but contre son camp de Henrik Heggheim a scellé la victoire, malgré la réduction du score de Peter Christiansen en fin de match. Les locaux signent ainsi leur cinquième victoire en six matches, toutes compétitions confondues.

Une première période décisive dans ce duel européen

Getty Images

Villa a dominé les premiers échanges. Le gardien visiteur Arild Ostbo a repoussé une tentative de Nicolas Jackson, avant que Barkley n’ouvre le score à la 23e minute en déviant de la tête un corner précis d’Ibrahim Mbaye. Buendia a ensuite doublé la mise sur penalty dix minutes plus tard, après un recours à la VAR consécutif à une faute de Zlatko Tripic sur Alysson dans la surface de réparation.

Les locaux ont pratiquement scellé le sort du match à la 62e minute, lorsque Heggheim a malencontreusement détourné dans ses propres filets un nouveau centre dangereux d’Alysson. Christiansen a bien repris victorieusement un centre de Kristoffer Askildsen en fin de rencontre, après une vérification de la VAR pour un éventuel hors-jeu, mais Villa a décroché sans difficulté une nouvelle victoire éclatante à domicile.

Des jalons historiques qui confirment l’envergure européenne de Villa

Cette victoire a porté à 12 matches la série de succès consécutifs d’Aston Villa à domicile dans les grandes compétitions européennes, égalant la plus longue série réalisée par un club anglais au cours de ce siècle. Le club des Midlands est également devenu le premier tenant du titre de la Ligue Europa depuis Manchester United en 2017-2018 à remporter ses trois premiers matches dans la compétition.

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Avec 20 victoires en seulement 30 matches de Coupe d’Europe des clubs champions et de Ligue des champions, Aston Villa est en outre la deuxième équipe de l’histoire à avoir atteint le plus rapidement ce cap, derrière le Real Madrid, qui n’avait eu besoin que de 29 matches. Cette série remarquable souligne son statut de prétendant sérieux sur la scène européenne sous la direction de l’ancien entraîneur de Séville et de Villarreal.

Un choc face à Barcelone attend Aston Villa

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Après avoir résolument surmonté son début de saison poussif en championnat, l’équipe d’Emery, de retour en forme, occupe la deuxième place du classement de l’élite européenne après trois journées. Son parcours européen sans faute connaîtra son plus grand test le mois prochain, lors d’un déplacement chez le leader de la Liga, Barcelone. D’ici là, l’entraîneur reste entièrement concentré sur la poursuite de cette belle dynamique lors des prochaines rencontres de Premier League.







