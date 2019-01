Unai Emery confiant d'avoir du temps à Arsenal : "Je peux construire à partir de tout en bas"

L’Espagnol est confiant dans le soutien des dirigeants des Gunners et, pour la première fois de sa carrière, se sent libre d’opérer.

Arrivé l'été dernier à la tête d'Arsenal auréolé d'un titre de champion de France avec le PSG, Unai Emery a eu la lourde tâche de succéder à Arsène Wenger, l'emblématique entraîneur des Gunners resté plus de vingt ans à la tête du club londonien. Mais pour le moment, les dirigeants d'Arsenal doivent être heureux d'avoir choisi l'Espagnol qui met en place sa philosophie et obtient des résultats plus que corrects.

"En tant qu'entraîneur, je me suis toujours mis sous la pression de la nécessité de gagner. Vous savez que gagner vous permettra de continuer ce que vous faites ou de trouver un autre projet. Et vous savez que si vous perdez, ils vous enlèveront le projet que vous avez déjà. Mais à Arsenal, c’est peut-être la première fois que j’ai le sentiment que j’ai le soutien de construire en partant de tout en bas pour arriver où nous voulons être. Cela nous permet de travailler plus pour le football à long terme - ou du moins à long terme. Cela soutient le type de travail que nous voulons faire dans ce club", analysé Unai Emery.

"Les Anglais ne regardent pas que les résultats"

Passé par plusieurs clubs en Europe dont le PSG, le FC Séville, avec qui il a remporté trois Ligue Europa, l'entraîneur espagnol voit que l'Angleterre a une approche différente : "Après mes expériences en Espagne, en Russie et en France, je pense qu'ici, les gens voient le football de manière très différent. En plus des équipes plus compétitives et plus fortes, je crois que les fans ressentent le football du fond du coeur".

"La question de savoir si vous gagnez, perdez ou faites des matches nuls est très importante, mais il y a toujours un respect pour le football au-delà du résultat. Cela signifie que vous pouvez faire un travail plus progressif, un travail basé sur la construction à partir du bas, sans penser aux résultats, car parfois, un résultat peut masquer des fondations solides", a ajouté l'ancien technicien du Paris Saint-Germain.

À l'heure actuelle, Arsenal pointe à la cinquième place en Premier League mais n'est pas encore totalement distancé par les quatre premiers, du moins par Tottenham, troisième, et Chelsea, quatrième. Mais les Gunners pratiquent un jeu apprécié par les supporters du club londonien. Une première saison pour le moment très prometteuse pour Unai Emery qui espère probablement tout de même se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.