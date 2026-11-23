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L’entraîneur d’Aston Villa, Unai Emery, a minimisé les inquiétudes concernant la pelouse du RAMS Park avant le match crucial de Ligue des champions prévu mardi. L’Espagnol assure que son équipe ne changera pas d’approche tactique malgré l’atmosphère intimidante attendue à Istanbul.

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Emery refuse de se retrancher derrière l’état de la pelouse

Emery a clairement indiqué qu’il n’accepterait pas que l’état de la pelouse serve d’excuse lorsque son équipe affrontera Galatasaray en Ligue des champions mardi. S’exprimant à Bodymoor Heath avant le départ du groupe pour la Turquie, l’entraîneur a souligné que les deux équipes devraient composer avec la surface qui les attend à l’Ali Sami Yen Spor Kompleksi. Il a maintenu que la routine de préparation du club, qui consiste à s’entraîner dans ses installations habituelles plutôt qu’à l’étranger, restait la meilleure approche pour ce rendez-vous européen.

« L’état de la pelouse demain est important, mais ce n’est pas une excuse, car les deux équipes joueront dessus. Nous sommes prêts et concentrés sur le match. Nous pensons uniquement à l’adversaire, nous l’analysons, puis nous espérons que la pelouse sera dans le meilleur état possible pour jouer 90 minutes. La pelouse ne change pas notre idée de jeu. Je ne sais pas dans quel état elle sera, mais elle sera meilleure ou moins bonne pour nous comme pour eux », a expliqué l’entraîneur de Villa sur le site officiel du club.

La menace Galatasaray prise au sérieux

Le champion de Turquie représente une menace importante, et Emery s’est empressé de souligner les qualités individuelles et collectives de l’effectif de Galatasaray. Si l’attaquant vedette Victor Osimhen et l’ailier Rafael Leao attirent une grande partie de l’attention, l’entraîneur de Villa estime que le véritable danger réside dans l’énergie collective suscitée par le public et dans l’intensité de l’organisation tactique de l’équipe turque.

« Ils ont des joueurs capables d’exprimer leurs qualités, individuellement et collectivement, et d’atteindre leur niveau habituel. Bien sûr, Osimhen est un attaquant très important, Leão est un très bon ailier, mais ils ont d’autres joueurs qui peuvent les remplacer dans leur système. Pour moi, le plus important chez Galatasaray, c’est sa manière de jouer et de rivaliser collectivement, son énergie dans son stade et son idée tactique collective, car ses joueurs sont très bons dans les duels », a souligné Emery.

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Le point sur la campagne européenne

Avec neuf points pris lors de ses quatre premiers matches, Villa aborde la cinquième journée de la phase de ligue en bonne position. Emery surveille le classement de près. Il reconnaît que finir parmi les huit premiers est un rêve réaliste, mais que la concurrence s’intensifie à mesure que les grandes équipes habituelles trouvent leurs repères dans la nouvelle formule de la compétition.

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« Chaque match nous apporte beaucoup d’informations et nous aide à déterminer le nombre de points dont nous avons besoin pour continuer à aborder cette compétition avec différents objectifs. Après quatre matches, nous avons neuf points et nous avons encore la possibilité de finir dans les huit premiers. Mais nous ne sommes pas favoris, car depuis l’introduction de cette nouvelle formule en Ligue des champions il y a deux ans, les équipes favorites sont généralement en phase d’apprentissage », a reconnu l’Espagnol.

La bataille pour les huit premières places

Emery a averti qu’il serait de plus en plus difficile de surprendre les clubs de l’élite à mesure que la phase de ligue avancera. Il a fait remarquer que les grands clubs européens cherchent désormais à maximiser leur différence de buts et leur total de points pour éviter tout faux pas, ce qui réduit la marge d’erreur de clubs comme Villa. L’objectif reste toutefois clair pour l’équipe de Premier League, qui espère accéder directement à la phase à élimination directe.

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« Normalement, quelques erreurs peuvent vous coûter une place parmi les huit premiers. Quant aux équipes favorites, on peut maintenant voir comment la compétition évolue : elles cherchent à prendre des points et même à marquer beaucoup de buts. Il sera donc progressivement plus difficile de finir dans les huit premiers, parce qu’il sera plus difficile de surprendre certaines équipes favorites. Mais nous devons faire notre travail en nous concentrant sur chaque match », a conclu Emery.