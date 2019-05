Unai Emery : "Arsenal sera parmi les 10 meilleurs clubs au monde"

Avant le rendez-vous contre Chelsea en finale de la C3, le coach espagnol a assuré qu'il fera tout pour rendre aux Gunners leur lustre d'antan.

En pleine préparation pour la finale de la contre , Unai Emery a déclaré vouloir "conserver et améliorer" la culture d' laissée par son prédécesseur, Arsene Wenger.

Les Gunners affronteront mercredi leurs rivaux londoniens à Bakou, la capitale azérie, et ça sera leur première finale européenne en 13 ans. Un triomphe face aux Blues produirait une belle fin à la première saison de l’Espagnol du côté de l'Emirates Stadium et lui assurerait aussi la de la saison prochaine après une cinquième place décevante en .

Et Emery est impatient de tirer profit de l'héritage laissé par Wenger suite à son départ l'été dernier après 22 ans passés au club. "Tout ce que [Wenger] a fait était incroyable, a déclaré Emery. Mon respect pour lui est infini. Il a donné à cette équipe et à ce club beaucoup de choses importantes, une nouvelle culture. Je veux garder ça et améliorer les choses. Lorsque je suis arrivé ici, nous avons discuté avec les dirigeants pour faire en sorte qu'Arsenal soit compétitif dans toutes les situations. En tant qu'entraîneur, j'ai beaucoup appris d'Arsene Wenger et je le respecte beaucoup. Je veux aider Arsenal, aider cette équipe à réaliser toutes les possibilités qui s'offrent à nous. La première chose c'est ce titre européen, et faire en sorte d'atteindre la meilleure position dans le monde du football pour Arsenal. Dans le passé, le présent et le futur, Arsenal fera partie des 10 meilleures équipes du monde. Notre objectif est d'y parvenir".

La dernière fois qu'Arsenal a vécu une finale européenne c'était en 2006 contre Barcelone, s'inclinant 2-1 alors qu’ils avaient mené une bonne partie du match. Et, les Gunners ont disputé leur dernière finale de Ligue Europa en 2000, après avoir été battus aux tirs au but par l’équipe turque du .

"Je ne pense pas seulement à moi , a poursuivi Emery. J e veux faire quelque chose d'important ici, par exemple remporter ce titre [de la Ligue Europa]. Nous méritions de jouer et de bien boucler notre parcours dans cette compétition.Le hasard a fait que notre objectif ait été lancé de deux manières, l’une en Europa League et la seconde en Premier League, pour aller en Ligue des champions. C'est notre premier objectif principal et ensuite de glaner des trophées. Nous allons donc viser ces deux objectifs demain : gagner un titre et passer à la Ligue des champions. Il s’agit avant tout de prendre du plaisir et de jouer avec le moral au plus haut."