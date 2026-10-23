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Unai Emery exige que son équipe d’Aston Villa conserve son élan impressionnant à l’approche d’un choc à fort enjeu face à Manchester City, leader de Premier League. L’Espagnol a fêté cette semaine ses quatre ans à la tête du club, une période au cours de laquelle il a complètement redonné vie à l’une des institutions les plus historiques du football anglais.

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Quatre années de transformation à Villa Park

Lorsque Emery est arrivé dans les West Midlands il y a quatre ans, peu auraient pu prévoir l’ampleur de la révolution qu’il allait mener. L’ancien entraîneur de Villarreal a fait passer Villa du milieu de tableau au rang de véritable poids lourd européen, un parcours couronné par son sacre en Ligue Europa la saison dernière. Alors qu’il s’apprête à affronter l’équipe d’Enzo Maresca, c’est un profond optimisme qui règne à Villa Park, plutôt que l’appréhension qui accompagne habituellement la venue de Manchester City.

L’ambiance lors de la récente victoire 3-1 contre Viking en Ligue des champions a témoigné de cette nouvelle ère. Un immense tifo déployé dans la tribune Holte End a rappelé à l’Europe que Villa avait « déjà conquis » et était « prêt à aller plus loin ». Sous la direction de l’Espagnol, le succès est devenu une habitude, particulièrement sur la scène continentale. La victoire contre Viking était la 12e consécutive de Villa à domicile en compétition européenne, une statistique impressionnante qui souligne son statut grandissant. Malgré le départ de six titulaires habituels de son onze de départ en finale de la Ligue Europa, le club occupe confortablement le haut du classement de la Ligue des champions, aux côtés du Paris Saint-Germain, du Real Madrid et de Liverpool.

Construire un Villa capable de rivaliser avec l’élite

Emery n’est pas du genre à se reposer sur ses lauriers et s’est rapidement tourné vers la tâche immense qui l’attend : arrêter une équipe de Manchester City qui affiche actuellement un sans-faute sur la scène nationale. « Ces trois points nous donnent confiance. Nous sommes à l’aise et, bien sûr, nous devons aussi garder notre équilibre, car après ce match, nous allons jouer contre Barcelone, favori, puis nous nous déplacerons chez Galatasaray », a expliqué Emery, cité par BBC Sport.

L’entraîneur tire manifestement de l’énergie de ce qu’il appelle « Villa 2.0 », un effectif renouvelé grâce à près de 280 millions de livres sterling investis cet été. Il appelle les supporters de Villa Park à recréer l’ambiance électrique du milieu de semaine pour aider son équipe à combler l’écart face au leader du championnat. « Nous essayons maintenant de nous concentrer sur le match de samedi contre Manchester City, en espérant retrouver la même ambiance, la même énergie. Je suis très, très heureux, mais nous devons continuer à avancer et relever les défis qui nous attendent », a-t-il ajouté.

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Les nouvelles recrues sur le devant de la scène

Emery a traversé un été difficile, marqué par les départs de joueurs clés comme Emiliano Martinez et Ollie Watkins. Il est pourtant parvenu à reconstruire un effectif qui paraît encore plus dynamique que celui qui a remporté un trophée à Istanbul il y a quelques mois. L’intégration rapide des recrues a été la clé du récent renouveau de Villa. L’ailier brésilien Alysson, recruté judicieusement en janvier, met les défenses au supplice grâce à sa vitesse pure, tandis qu’Ibrahim Mbaye, adolescent recruté pour 47 millions de livres sterling, a montré par éclairs pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs jeunes espoirs au monde. Dans les buts, Zion Suzuki a comblé le vide laissé par Martinez avec un sang-froid remarquable et une qualité de passe qui permet à Villa de construire ses attaques avec davantage de précision.

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Plus haut sur le terrain, Nicolas Jackson a retrouvé l’entraîneur qu’il avait connu à Villarreal, avec réussite : il a déjà inscrit cinq buts cette saison. La recrue la plus intrigante reste toutefois Johan Manzambi. L’international suisse a constitué un très joli coup pour les dirigeants, qui l’ont arraché à Newcastle United. Bien que sa participation au match contre City soit incertaine, ses premières prestations, notamment le but décisif inscrit à St James’ Park, ont déjà justifié les 50 millions de livres sterling dépensés pour le recruter.

L’expérience et le leadership restent essentiels

Si les nouveaux visages attirent l’attention, le noyau de vétérans reste indispensable au dispositif tactique d’Emery. Le capitaine John McGinn continue d’apporter une énergie inépuisable au milieu de terrain, mais c’est le retour en grâce de Ross Barkley qui en a surpris plus d’un. Arrivé de Luton Town à moindre coût, le joueur de 32 ans a déjà marqué quatre fois cette saison, apportant des buts ainsi qu’une expérience précieuse lors des soirées européennes à fort enjeu.

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Emery n’a pas caché son admiration pour le professionnalisme et l’apport offensif de l’ancien international anglais. « Humainement, c’est quelqu’un de formidable. Ross Barkley est un très bon joueur, qui a de l’expérience, et je ne sais pas pourquoi sa carrière a décliné après Chelsea. Quand nous l’avons observé à Luton, nous nous sommes dit : “Waouh, quel joueur !” Je suis très heureux de la façon dont il joue. Il reste toujours respectueux, qu’il joue ou non. Je le pousse beaucoup sur le plan offensif. Je sais qu’il peut marquer et qu’il est capable de jouer de la tête. Je suis très exigeant avec lui offensivement. Je suis heureux pour lui », a conclu l’entraîneur de Villa.