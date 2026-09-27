Alexander Isak, l'attaquant de Liverpool, a quitté le rassemblement de la sélection suédoise en raison d'une blessure légère, afin de retrouver son club et de passer des examens médicaux, après que la fédération suédoise a décidé de l'écarter du stage.

Isak avait retrouvé son niveau et sa confiance en ce début de saison, en inscrivant 4 buts, égalant ainsi son total de la saison dernière. Il a également disputé toutes les rencontres avec Liverpool en tant que titulaire, à l'exception d'un match en Coupe de la Ligue, sous la direction de l'entraîneur Andoni Iraola.

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L'attaquant suédois a rejoint le rassemblement de sa sélection dans cette forme, marquant le but de l'ouverture du score lors de la victoire 2-1 face à la Roumanie, vendredi dernier, en Ligue des nations, avant de disputer la rencontre jusqu'à son terme.

Après le match, Isak a été aperçu en train de boiter, et son orteil est apparu en sang à la suite d'un violent contact reçu durant la partie. Le joueur a déclaré au journal « Sportbladet » en zone mixte que la chose « était acceptable », précisant qu'il avait eu besoin d'un peu de temps pour que la douleur initiale disparaisse.

Isak n'avait pas laissé entendre, après le match, que la blessure pourrait mettre fin à sa participation avec la sélection, mais la fédération suédoise a annoncé par la suite son départ du rassemblement en raison d'une blessure légère.

L'attaquant de Liverpool sera ainsi absent des rencontres face à la Pologne, à la Bosnie-Herzégovine et à la Roumanie en Ligue des nations, au cours des deux prochaines semaines, bien que Graham Potter, le sélectionneur de la Suède, pensait que le joueur était capable de débuter les quatre matchs.

De son côté, Liverpool a précisé qu'Isak « sera désormais examiné par le staff médical du club au centre d'entraînement AXA », sans confirmer que la blessure se limite à l'orteil.

Liverpool espère que la blessure sera bénigne et qu'elle ne nécessitera qu'une période de temps pour guérir, afin qu'Isak soit prêt pour la rencontre attendue face à Manchester City, à Anfield, le 11 octobre. Le journal « Liverpool Echo »a rapporté au sujet d'Isak que la blessure était décrite comme « un véritable coup dur ».



