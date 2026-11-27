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Joshua Kimmich, capitaine du Bayern Munich, a reçu le soutien de deux légendes du club, Lothar Matthäus et Oliver Kahn, après avoir publiquement critiqué la manière dont la direction du géant bavarois a traité son coéquipier Jamal Musiala, en pleine polémique autour de son état de santé et de son avenir.

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Matthäus et Kahn ont salué les propos de Kimmich, tenus après la défaite du Bayern face au LOSC Lille (2-1), mercredi soir dernier, en Ligue des champions. Selon eux, le capitaine de l'équipe a exprimé une position nécessaire pour protéger ses coéquipiers et préserver la cohésion du vestiaire.

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« Je pense que c'était une excellente interview. Cela n'a peut-être pas plu aux dirigeants du Bayern, mais cela doit leur servir de signal d'alarme pour gérer ce genre de situations différemment à l'avenir », a déclaré Matthäus, dans des propos rapportés par Sky Sport Allemagne.

Il a poursuivi : « Il (Kimmich) n'a insulté personne. Il a simplement expliqué que la manière dont l'affaire a été gérée était mauvaise et qu'elle n'était pas digne du Bayern Munich. Je suis d'accord à 100 %. »

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Et Matthäus d'ajouter : « Il recevra peut-être une amende, mais on ne peut pas régler les problèmes en infligeant des amendes, cela ne ferait qu'ouvrir la porte à de nouveaux problèmes. Il a prouvé qu'il était un vrai capitaine, car il ne défend pas seulement Musiala, il veut protéger tous ses joueurs. C'est le capitaine de cette équipe. »

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De son côté, Oliver Kahn a estimé que la prise de position de Kimmich n'avait rien de surprenant, compte tenu de sa personnalité et de son rôle au sein de l'équipe.

« Joshua Kimmich a toujours été quelqu'un qui dit ce qu'il pense avec franchise. Sa position n'a pas été une surprise dans ce cas, car on attend du capitaine d'une équipe qu'il défende le joueur et qu'il adresse un message au groupe : allez les gars, nous devons rester soudés comme un seul bloc. Nous traversons beaucoup de difficultés en ce moment et nous ne devons pas nous laisser diviser », a déclaré l'ancien gardien emblématique du Bayern Munich et de la sélection allemande.

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Et Kahn de conclure : « C'était un message important de la part de Joshua. »

La crise trouve son origine dans des déclarations de hauts dirigeants du Bayern, parmi lesquels Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge, sur l'avenir de Musiala et sa capacité à retrouver son niveau d'antan, ainsi que sur les aspects financiers liés à son contrat, alors que le joueur souffre de blessures à répétition et d'un trouble neurologique provoquant des pertes de connaissance.

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Ces déclarations ont suscité de vives critiques, notamment parce que le sujet a été abordé publiquement.

Kimmich a jugé inacceptable de discuter de la situation d'un joueur de cette manière devant les médias, soulignant que la priorité donnée au club ne signifie pas qu'il faille ignorer la dimension humaine, et que le Bayern ne devrait pas faire porter à Musiala seul les conséquences de la crise.

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Musiala était entré en jeu face à Lille, lors d'un match conclu par une défaite du club bavarois. La crise interne coïncide ainsi avec une période difficile sur le plan sportif, ce qui a donné un écho supplémentaire au message de Kimmich sur la nécessité de la cohésion du groupe.

Musiala s'était fracturé le péroné et la cheville lors de la Coupe du monde des clubs, en juillet 2025, avant que son retour ne se complique en raison d'un trouble neurologique, qui a provoqué deux chutes pendant la préparation en août 2026.

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L'international allemand a également subi une blessure musculaire en septembre, qui l'a de nouveau éloigné des terrains, avant de faire récemment son retour.

Mais il s'est de nouveau blessé contre Lille en Ligue des champions, ce qui le privera de compétition jusqu'en janvier prochain.