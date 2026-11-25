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Le match entre Manchester United et son hôte, le Sporting Lisbonne, disputé ce mercredi dans le cadre de la phase de ligue de la Ligue des champions, a été marqué par un incident qui a suscité une vive polémique.

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À la 40e minute, alors que Manchester United était mené d'un but, Amad Diallo a réussi à égaliser.

Mais l'arbitre a gâché la joie de Manchester United en sifflant une faute de Tielemans au moment de sa passe pour Diallo, après un contact avec le défenseur du Sporting Lisbonne, Inácio.

Les joueurs de Manchester United ont vivement protesté, mais l'arbitre n'est pas revenu sur sa décision et a infligé un carton jaune à Tielemans pour avoir contesté l'annulation du but.

Cet épisode a provoqué une vive colère chez les supporters de Manchester United, une colère qui s'est propagée jusqu'à la presse anglaise. Le journal The Sun a ainsi écrit : « Manchester United s'est fait voler purement et simplement au Portugal. »

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Et de poursuivre : « Alors que Tielemans tendait la jambe pour récupérer le ballon et le transmettre à Amad, l'attaquant a vu sa première tentative repoussée par le gardien, qui l'a détournée sur la barre. Amad a repris de la tête le ballon renvoyé au fond des filets, mais il a entendu le coup de sifflet de l'arbitre, qui a accordé un coup franc au Sporting. »

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Le journal a ajouté : « C'était à cause de l'intervention de Tielemans, mais comme le montrent les ralentis, il n'y avait pas faute du joueur de Manchester United. Manchester United a certainement le sentiment d'avoir été lésé. »

Et le journal de conclure : « Pour ne rien arranger, le milieu de terrain a écopé d'un carton jaune pour avoir protesté contre la décision de l'arbitre. »