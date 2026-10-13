« Un vol à main armée terrorise la famille » : le cauchemar de l'aube éloigne le gardien de Villarreal du choc face à Naples

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Choc retentissant

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Le gardien de Villarreal, le Hongrois Peter Gulacsi, a vécu des moments terrifiants ce mardi, qui l'ont contraint à manquer le match de son équipe prévu ce soir face à Naples.

Selon le journal « AS », le gardien de Villarreal, Peter Gulacsi, a été victime d'un vol sous la menace d'une arme à l'aube, à son domicile de Monasterios (Puçol), alors qu'il se trouvait en compagnie de sa famille.

Heureusement, personne n'a été blessé, même si l'incident a suscité une très vive inquiétude.

En raison de l'impact de cette situation, le joueur n'a pas pu bénéficier d'un repos suffisant au cours des dernières heures et ne sera donc pas disponible pour le match de Ligue des champions de ce soir face à Naples.

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Le club espagnol a confirmé que les autorités compétentes ont été immédiatement informées, ajoutant qu'il prenait les mesures nécessaires.

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Par conséquent, c'est Luiz Junior qui gardera les buts de Villarreal ce soir à La Ceramica.

Le Brésilien avait été titulaire lors des quatre premiers matches de championnat, mais l'entraîneur a décidé d'aligner Gulacsi dans les buts de Villarreal à partir du match de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund.

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Depuis, le gardien hongrois est devenu le portier titulaire.