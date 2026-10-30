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Un visage familier, un mauvais souvenir : l'arbitre du match contre Alavés revient pour Barcelone après le scandale des deux penalties

FC Barcelone
FC Barcelone vs Deportivo Alaves
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Espagne

Adrián Cordero Vega

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La commission des arbitres de la Liga espagnole a dévoilé l'identité de l'arbitre qui dirigera le choc attendu de demain entre le Barça et le Deportivo Alavés au Camp Nou, une décision qui ravive bien des souvenirs controversés pour le public catalan.

La commission a confié la mission à l'arbitre Adrián Cordero Vega, qui officiera lors de la rencontre de samedi, pour sa quatrième apparition en Liga cette saison et la première où il dirige un match opposant à la fois le Barça et l'Alavés, tandis que l'arbitre madrilène Valentín Pizarro Gómez prendra en charge la salle de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

Le douloureux souvenir de Montjuïc

Cordero Vega possède un historique particulier avec le Barça, puisqu'il n'a dirigé que 8 matchs du club catalan en Liga espagnole, au cours desquels le Barça a signé 6 victoires et concédé deux défaites, selon «Mundo Deportivo».

Mais l'une de ces deux défaites reste gravée dans l'esprit des supporters blaugrana, et remonte au 30 novembre 2024, lorsque le Barça s'est incliné de manière surprenante face à Las Palmas sur le score de 1-2 au stade olympique de Montjuïc, lors d'un match marqué par une vive polémique arbitrale après que l'arbitre a omis d'accorder deux penalties évidents en faveur du Barça, l'un pour une faute sur le jeune défenseur Pau Cubarsí, l'autre sur l'attaquant Pau Víctor, un épisode considéré comme le plus controversé de son parcours avec le Barça.

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Fait paradoxal, le tout premier match que Cordero Vega a dirigé pour le Barça en Liga était également face à l'Alavés, et plus précisément au stade de Mendizorroza, l'antre du club basque, et s'était soldé par une victoire du Barça deux buts à zéro.

Quant au dernier match qu'il a dirigé pour le Barça, c'était lors de la dernière journée de la saison écoulée, lorsque le club s'est incliné 3-1 face à Valence au stade de Mestalla.

Et pour l'Alavés ?

De l'autre côté, Cordero Vega est un visage très familier pour l'Alavés, puisqu'il lui a dirigé 20 matchs en première division, au cours desquels le club basque a signé 8 victoires, 3 nuls et 9 défaites.

Sa dernière confrontation avec l'Alavés remonte à la 25e journée de la saison écoulée, en février, lorsque l'Alavés avait fait match nul 2-2 contre Gérone au stade de Mendizorroza.

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