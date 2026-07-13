« Un virus vient briser le rêve de la Norvège »… Les coulisses choquantes de la décision de remplacer Haaland face à l'Angleterre

La sélection norvégienne a manqué une occasion historique de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026, après une défaite palpitante 2-1 face à l'Angleterre.

Erling Haaland, malgré ses efforts considérables, n’a pas réussi à maintenir la Norvège dans la compétition.

Selon l’ancien attaquant de Chelsea Tony Cascarino, Erling Haaland a dû céder sa place lors de la défaite norvégienne face à l’Angleterre en Coupe du monde en raison d’un problème de santé.

Les supporters du monde entier, ainsi que l’analyste sportif de ITV Gary Neville, ont été stupéfaits de voir le joueur de 25 ans céder sa place en plein temps additionnel.

Cascarino, qui a disputé les Coupes du monde 1990 et 1994 avec l’Irlande, a révélé avoir reçu un SMS confirmant que l’attaquant de Manchester City souffrait d’un virus.

Il a confié au journal « World Cup Weekender » : « J’ai reçu un message pendant la rencontre m’indiquant qu’Erling Haaland ne se sentait pas bien. Il était également malade. »

Il a ajouté : « Il ne semblait pas en bonne forme physique. Il ne touche pas beaucoup le ballon de toute façon, mais j’ai également été surpris par le manque d’énergie dont il faisait preuve. »

La préparation norvégienne, déjà compliquée par un virus dans le groupe, a donc été bouleversée avant ce match décisif.

Plusieurs joueurs ont ainsi dû prouver, dans la foulée, qu’ils étaient aptes à jouer.

Le capitaine d’Arsenal, Martin Ødegaard, a reconnu que plusieurs de ses coéquipiers se sentaient malades avant la rencontre.

Le sélectionneur norvégien Stale Solbakken a reconnu qu’il aurait dû remplacer Haaland plus tôt.

« La décision de le sortir n’a pas été difficile à prendre, car il était à bout de souffle… J’aurais peut-être dû le remplacer dix minutes plus tôt », a-t-il déclaré après avoir lancé une bouteille d’eau sur son entraîneur adjoint dans un accès de colère suite au but égalisateur de l’Angleterre.

L’élimination norvégienne a par ailleurs enterré les rêves de Soulier d’or d’Erling Haaland, auteur de sept réalisations dans la compétition, soit une de moins que Kylian Mbappé et Lionel Messi, tous deux qualifiés pour le dernier carré.

Malgré cet échec, Haaland a surpris en annonçant qu’il supporterait désormais l’Angleterre pour la suite de la Coupe du monde.