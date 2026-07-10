L'équipe d'Angleterre est en état d'alerte à quelques jours de l'un de ses matchs les plus importants de la Coupe du monde 2026, après qu'un imprévu sanitaire a frappé le camp des « Trois Lions », menaçant la disponibilité de l'une de ses stars les plus en vue.

Alors que l’entraîneur Thomas Tuchel peaufine ses préparatifs en vue du quart de finale contre la Norvège, l’incertitude plane autour de Declan Rice, plusieurs autres joueurs étant également touchés par des pépins physiques qui pourraient contraindre le staff à revoir ses plans.

Selon la presse britannique, le milieu de terrain souffre d’une infection virale probablement d’origine gastro-intestinale, ce qui a placé le staff technique et médical en état d’alerte à quelques jours du match très attendu contre la Norvège en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Le milieu de terrain a manqué les deux dernières séances collectives et traîne depuis plusieurs jours des douleurs aux ischio-jambiers et au bas du dos. Selon le Daily Mail et la BBC, le staff médical a décidé de l’isoler par précaution afin d’éviter toute contagion au sein du groupe.

Les inquiétudes ne concernent pas uniquement Rice : le staff médical suit de près l’état de plusieurs autres joueurs, dont Reece James et Marc Guehi, selon le journal espagnol Marca.

Reece James, lui, serait proche d’une reprise, après avoir participé à la séance de jeudi. Le latéral droit, titulaire lors des deux premiers matchs de la Coupe du monde, avait ressenti des douleurs aux ischio-jambiers après le match nul face au Ghana et en souffrait encore ces derniers jours.

Quant à Marc Guehi, il poursuit sa convalescence après une fatigue des ischio-jambiers, et le staff médical gère son cas avec une extrême prudence. Selon la BBC, le défenseur sera à nouveau évalué vendredi pour déterminer s’il est apte à affronter la Norvège.

En revanche, l’absence de Jarell Quansah est actée : expulsé face au Mexique, il purge un deuxième match de suspension et manquera les quarts de finale.

Thomas Tuchel a par ailleurs perdu Jordan Henderson, victime d’une fracture du bras gauche après avoir heurté un panneau publicitaire et chuté de façon déséquilibrée alors que les joueurs anglais célébraient leur qualification avec le public au stade Azteca.

Le staff médical surveille donc avec attention l’évolution de l’état de Declan Rice et attend les derniers examens pour aborder sereinement ce match décisif.