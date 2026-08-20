À quelques heures de ses débuts officiels tant attendus, le Real Madrid se retrouve confronté au même vieux cauchemar qui a hanté tous ceux qui ont précédé José Mourinho sur le banc du Santiago Bernabéu.

La Maison Blanche entame officiellement sa saison samedi prochain, le 22 août, par un choc face à l'Espanyol à 21 h 30, mais le début de saison semble menacé par une faille qui n'a pas été comblée malgré toute l'agitation du marché des transferts.

Une crise chronique au cœur de la défense

Le poste de défenseur central reste un mal de tête chronique dans la Maison Blanche, un problème dont ont souffert Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et même Álvaro Arbeloa, et qui se transmet aujourd'hui tel quel au Portugais Mourinho.

L'été dernier, l'Autrichien David Alaba a quitté le club, et la direction l'a remplacé en recrutant le Français Ibrahima Konaté. Mais cette seule opération n'a pas suffi à résoudre un casse-tête que Mourinho connaît bien, ce qui explique son insistance et ses demandes répétées pour engager un défenseur central supplémentaire depuis le premier jour de sa prise de fonction.

Un casse-tête face à l'Espanyol : trois noms seulement

Le problème va faire surface de manière flagrante lors du match contre l'Espanyol, selon "Mundo Deportivo", puisque Mourinho ne disposera que de trois défenseurs disponibles en charnière centrale : l'Allemand Antonio Rüdiger, le jeune Espagnol Dean Huijsen et la nouvelle recrue Konaté.

Quant aux autres options, elles sont totalement hors des plans, avec les absences de Raúl Asencio et du Brésilien Éder Militão sur blessure. L'entraîneur portugais ne compte pas sur les défenseurs de l'académie, tandis que Militão sera absent pour une longue période à venir.

Reste la grande question : quel duo Mourinho choisira-t-il pour diriger l'arrière-garde face à l'Espanyol ? Les données actuelles n'ont rien de rassurant, puisque Konaté n'est apparu que lors du match face à Schalke 04 aux côtés de Huijsen, et malgré la progression de ce dernier par rapport à ses débuts, il continue de susciter de nombreux doutes.

Quant à Rüdiger, malgré sa grande expérience, ce qu'il a montré durant la préparation soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Dans ce contexte, le Real Madrid aborde la nouvelle saison avec une défense centrale fragile et exposée, le plus grand défi pour Mourinho restant de savoir comment reconstruire ce secteur et sauver le début de saison, au moins lors du match d'ouverture face à l'Espanyol.