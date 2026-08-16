Le public allemand de Schalke n'a pas été tendre avec la star espagnole Marc Cucurella, récemment recrue du Real Madrid, lors du match amical entre les deux équipes, qui s'est soldé par une victoire des Merengues 3-0.

Le réseau Defensa Central a rapporté que le public de la Veltins-Arena a accueilli Cucurella par des sifflets retentissants au moment de son entrée sur le rectangle vert à la 61e minute, lorsqu'il a remplacé Álvaro Carreras.

Tout cela remonte au quart de finale de l'Euro 2024 entre l'Espagne et l'Allemagne, qui s'était terminé par une victoire de la Roja sur le score de 2-1, lorsque les hôtes avaient protesté contre une main du joueur, devenu aujourd'hui l'arrière du Real Madrid, à l'intérieur de la surface de réparation de la sélection de la Roja, mais l'arbitre Anthony Taylor avait décidé de ne pas accorder de penalty.

Il faut toutefois rappeler que le début de cette action avait également été marqué par une faute de la sélection allemande, un fait que les Allemands oublient facilement, selon le rapport.

Juste avant la frappe de Jamal Musiala, le ballon avait touché le triceps du bras de l'attaquant allemand Niclas Füllkrug, ce qui constituait une faute préalable en faveur de l'Espagne.

Cependant, la commission des arbitres de l'UEFA a reconnu que la main controversée de Cucurella face à l'Allemagne en quart de finale de l'Euro aurait dû être sanctionnée d'un penalty.

En raison de la Coupe du monde remportée par l'Espagne, Cucurella a été contraint de prolonger ses vacances et n'a rejoint les entraînements à Valdebebas qu'au début de cette semaine, ce qui a retardé ses grands débuts avec le Real Madrid.