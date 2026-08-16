Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
imago-sport-1081159168.jpgDeFodi Images

Traduit par

Un vieux comportement à l'origine des sifflets contre Cucurella

Schalke 04 vs Real Madrid
Schalke 04
Real Madrid
Jeux d'amitié des clubs
M. Cucurella
Allemagne
Espagne

Le public allemand de Schalke n'a pas été tendre avec la star espagnole Marc Cucurella, récemment recrue du Real Madrid, lors du match amical entre les deux équipes, qui s'est soldé par une victoire des Merengues 3-0.

Le réseau Defensa Central a rapporté que le public de la Veltins-Arena a accueilli Cucurella par des sifflets retentissants au moment de son entrée sur le rectangle vert à la 61e minute, lorsqu'il a remplacé Álvaro Carreras.

Tout cela remonte au quart de finale de l'Euro 2024 entre l'Espagne et l'Allemagne, qui s'était terminé par une victoire de la Roja sur le score de 2-1, lorsque les hôtes avaient protesté contre une main du joueur, devenu aujourd'hui l'arrière du Real Madrid, à l'intérieur de la surface de réparation de la sélection de la Roja, mais l'arbitre Anthony Taylor avait décidé de ne pas accorder de penalty.

Il faut toutefois rappeler que le début de cette action avait également été marqué par une faute de la sélection allemande, un fait que les Allemands oublient facilement, selon le rapport.

Juste avant la frappe de Jamal Musiala, le ballon avait touché le triceps du bras de l'attaquant allemand Niclas Füllkrug, ce qui constituait une faute préalable en faveur de l'Espagne.

LaLiga
Espanyol Barcelone crest
Espanyol Barcelone
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
DFB-Pokal
Hallescher FC crest
Hallescher FC
HAL
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04

Cependant, la commission des arbitres de l'UEFA a reconnu que la main controversée de Cucurella face à l'Allemagne en quart de finale de l'Euro aurait dû être sanctionnée d'un penalty.

En raison de la Coupe du monde remportée par l'Espagne, Cucurella a été contraint de prolonger ses vacances et n'a rejoint les entraînements à Valdebebas qu'au début de cette semaine, ce qui a retardé ses grands débuts avec le Real Madrid.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google