Selon Sport Bild, les joueurs ne seraient certes pas « brouillés », mais le vestiaire serait tout de même « brisé ». Les déceptions sportives auraient conduit à la quasi-disparition des moments passés ensemble au sein de l’équipe. Désormais, chacun se concentrerait sur lui-même et des petits groupes se formeraient.

« L’équipe se désagrège », écrit Sport Bild, qui cite parmi ces groupes « les Japonais, déjà moins bien intégrés sur le plan linguistique », autour de Ko Itakura, blessé, Daiki Hashioka, Zento Uno et Shuto Machino. « Certains cadres expérimentés » douteraient même de la capacité de leurs coéquipiers à évoluer en Bundesliga.

À ce sujet, le capitaine Tim Kleindienst avait notamment fait parler de lui début septembre après la défaite 3-4 contre le SV Elversberg, lorsqu’il avait vivement rappelé à l’ordre les plus jeunes joueurs des Fohlen.

Tim Kleindienst a-t-il contribué à diviser le vestiaire de Gladbach ?

« Il faudrait vite élever notre niveau de concentration pour qu’il tienne 90 minutes. Je ne sais pas d’où vient le problème : regarder moins TikTok ou je ne sais quoi, peu m’importe ce qu’ils font », a-t-il déclaré à la ZDF, avant de laisser éclater sa colère sur DAZN : « Tu mènes 3-1, tu maîtrises tout et je ne sais pas ce qui se passe ensuite. S’il y a eu une panne de courant quelque part, ou ce qui se passe dans la tête de certains. »

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Interrogé sur un éventuel lien entre les nombreux buts encaissés et la présence de nombreux jeunes joueurs dans le onze de départ, Kleindienst a répondu : « Qu’ils fassent des erreurs, c’est normal aussi. Mais après la deuxième, la troisième, la quatrième, il faut bien que ça s’arrête à un moment donné. Et il faut aussi apprendre un peu au cours d’un match. Or, ça n’a pas été le cas. »

Cette réprimande publique aurait bel et bien provoqué des divisions au sein de l’équipe, rapporte désormais Sport Bild. Sur le terrain, l’attaquant de 31 ans ne peut une nouvelle fois pas aider Gladbach en cette période difficile. Après avoir manqué pratiquement toute la saison précédente en raison d’une grave blessure au genou, Kleindienst s’est déchiré des fibres musculaires la semaine dernière et sera absent jusqu’à nouvel ordre. Il avait en outre été expulsé après deux cartons jaunes lors de la lourde défaite 0-5 contre le SC Fribourg, à la 3e journée.

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Combien de joueurs du Borussia Mönchengladbach sont actuellement blessés ?

Le Borussia ayant perdu cet été, notamment en raison de contraintes financières, la quasi-totalité de l’ossature de cadres de la saison précédente, avec les départs de Rocco Reitz, Nico Elvedi, Haris Tabakovic et Yannik Engelhardt, un certain vide s’est créé dans l’encadrement de l’équipe sur les bords du Rhin inférieur, rapporte Sport Bild.

Les vice-capitaines Kevin Diks (30 ans) et Philipp Sander (28 ans), ainsi que le gardien Moritz Nicolas (29 ans), s’efforceraient certes de combler ce vide et auraient encore tenté de secouer l’équipe à la mi-temps dimanche dernier, lors de la défaite 1-2 contre Hoffenheim, mais eux aussi seraient partis sans un mot après le match.

Si les nombreux départs de joueurs confirmés cet été n’ont toujours pas pu être compensés, c’est aussi parce que des joueurs susceptibles d’assumer un rôle de leader et des recrues capables d’apporter un renfort de qualité sont actuellement indisponibles, parfois pour une longue durée. Jens Castrop, par exemple, a subi une grave blessure à l’épaule cet été et n’a repris que récemment une partie de l’entraînement. Son retour est très attendu, mais il pourrait manquer cinq nouveaux matches en janvier s’il participe à la Coupe d’Asie avec la Corée du Sud.

Un retour prochain de la recrue Enzo Leopold n’est pas encore envisageable. Le milieu de terrain axial a subi une rupture d’un ligament croisé au premier tour de la Coupe d’Allemagne. Nicolas Kühn, lui aussi, ne compte à ce jour qu’une seule apparition avec le Borussia. Le joueur prêté par Côme, dont l’arrivée avait fait parler, a subi une déchirure d’un faisceau musculaire dès ses débuts contre Elversberg début septembre et est absent depuis. Itakura souffre de la même blessure. Le défenseur titulaire Jan Leszczynski aurait subi une déchirure du ménisque et devrait être absent pendant plusieurs mois. Franck Honorat et Isaac Lidberg sont également touchés par des blessures musculaires.

Avec une infirmerie aussi remplie, le Borussia risque désormais, vendredi prochain, de signer le pire début de saison de l’histoire de la Bundesliga. Aucun club n’avait encore subi sept défaites pour commencer une saison. Même une défaite contre le VfB Stuttgart ne devrait toutefois pas encore avoir de conséquences. Un limogeage de la direction sportive autour de Rouwen Schröder serait pour l’instant exclu, selon Sport Bild.

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