« Un véritable match de tennis » : la presse européenne est sous le choc après la rencontre entre l’Angleterre et la France !

Bien qu’il s’agisse d’un match secondaire, voire sans enjeu, la rencontre pour la troisième place de la Coupe du monde 2026, opposant la France à l’Angleterre, s’est transformée en l’un des matchs les plus passionnants du tournoi. La sélection anglaise s’est en effet imposée sur le score de 6-4, laissant la presse internationale bouche bée.

Selon la chaînefrançaise RMC, Sky Sports a qualifié la rencontre de « véritable spectacle », tandis que le quotidien britannique Daily Mail a retenu le terme « spectacle » pour titrer sa une, ajoutant : « Un score de tennis, pas de football ».

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En Angleterre, les regards se sont portés sur la réaction des hommes de Thomas Tuchel, encore marqués par l’élimination en demi-finale face à l’Argentine (2-1), ainsi que sur les sifflets qui ont accueilli le sélectionneur juste avant le coup d’envoi.

Le journaliste Craig Hope analyse : « Pour Tuchel, cette victoire paradoxale prend des allures de revanche ; elle fera taire les sifflets qui ont terni son image avant le coup d’envoi, ainsi que la vague de critiques qui le poursuit depuis la défaite en demi-finale. Il offre à l’Angleterre son meilleur résultat en Coupe du monde depuis 1966. Ce n’est pas tout à fait la deuxième étoile promise, mais c’est une première médaille de bronze. »

France : « La honte, puis la révolution »

En France, les médias ont retenu les adieux de Didier Deschamps et l’effondrement catastrophique de la première période.

Vincent Duluc a écrit dans L’Équipe : « Deux mi-temps aussi contrastées que folles, incompréhensibles tant dans leur chute libre que dans leur remontée. »

Pour Le Parisien, les Bleus ont quitté la compétition après « un dernier match époustouflant », mais avec « un sac de regrets ».

Le quotidien analyse : « Le football est un sport où n’importe quelle équipe peut en battre une autre, et qui ne se joue pas seulement avec les pieds, mais aussi avec la tête. Les Français ont vu Miami, la ville où Leo Messi entretient sa forme physique exceptionnelle, mais leurs pensées étaient ailleurs, dans la tristesse surtout, et dans l’effondrement. »

De son côté, Le Figaro titre : « La honte puis la révolution », tandis que Libération évoque un « match décousu » et que Ouest-France parle d’un « France-Angleterre hors du commun en Coupe du monde ».

Espagne : « Un chef-d’œuvre » et « un exploit amer pour Mbappé »

Le quotidien espagnol Marca a mis en avant le score final dans un titre façon tennis : « Une troisième et une quatrième places que nous n’oublierons jamais ! », qualifiant la rencontre de « finale de consolation » élevée au rang de « chef-d’œuvre », et ajoutant : « Qui a dit que ce match ne servait à rien ? La France et l’Angleterre nous ont sans aucun doute offert le match le plus passionnant de cette Coupe du monde. »

Le quotidien a par ailleurs mis en lumière Kylian Mbappé, devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde grâce à son doublé, en attendant de voir ce que Lionel Messi proposera en finale contre l’Espagne ce dimanche.

Quant à AS, le quotidien a opté pour « Un exploit amer pour Mbappé » et a commenté : « Ceux qui affirment que le match pour la troisième place de la Coupe du monde ne sert à rien ont tort. Il permet notamment de faire ses adieux à une équipe construite pour tout gagner, mais qui n’a remporté que deux titres sur sept – l’équipe de Deschamps –, et de consacrer la place de Mbappé dans l’histoire grâce à ses buts et non à ses titres, même s’il entre ce soir dans le cercle des meilleurs buteurs de la Coupe du monde. »

En Catalogne, Sport et Mundo Deportivo retiennent « une Angleterre victorieuse dans la folie », revenue sur le podium pour la première fois depuis son titre de 1966, tout en détaillant les statistiques impressionnantes de Mbappé dans le tournoi.

En Allemagne, Bild titre : « Tuchel humilie Mbappé ».

En Allemagne, Bild a adopté un angle différent avec le titre : « Tuchel humilie Mbappé », évoquant le record de la star française et insistant sur le scénario de la première période.

De son côté, Die Welt parle d’un « match épique » et d’un « festival de dix buts », tandis que Kicker se contente de le qualifier d’« impressionnant ».