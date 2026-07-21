Après l’élimination prématurée de l’équipe d’Allemagne en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à l’outsider paraguayen, Julian Nagelsmann a été vivement critiqué. On a notamment reproché au sélectionneur de 38 ans de ne pas s’être suffisamment rendu sur les terrains avant le tournoi pour évaluer les joueurs potentiels de la DFB.

Sur ran.de, Babbel a abondé dans ce sens : « Je n’ai jamais compris pourquoi un sélectionneur ne pouvait pas se rendre, lors des grands tournois, pour repérer les meilleurs talents chez les U19 ou les U21. Il devrait aussi se rendre régulièrement au stade pour assister aux matchs de haut niveau, surtout en Bundesliga, ou même, sur la scène internationale, prendre l’avion jusqu’à Barcelone quand le Barça affronte l’Inter. Jogi Löw et Hansi Flick s’étaient déjà montrés discrets à ce sujet, mais ils se déplaçaient tout de même de temps à autre. Avec Julian Nagelsmann, c’était toutefois extrême. »

Dietmar Hamann, son ancien coéquipier, avait déjà exprimé des critiques similaires à celles du champion d’Europe 1996. Babbel a réitéré que l’extrême rareté des apparitions de Nagelsmann dans les stades constituait « un désastre absolu que personne ne pouvait comprendre ». La Coupe du monde des clubs 2025 aux États-Unis aurait notamment offert une occasion idéale de se familiariser avec les conditions d’accueil de l’un des pays organisateurs du Mondial estival. Il est « incompréhensible que Julian Nagelsmann, contrairement à de nombreux autres entraîneurs, n’y soit pas parvenu ».

De plus, le sélectionneur aurait fait preuve d’une certaine résistance aux conseils. Babbel a notamment cité la polémique autour du poste idéal du capitaine Joshua Kimmich : « Ma principale critique est la suivante : quand de nombreux anciens joueurs de haut niveau s’expriment, je les écouterais au moins. Qu’il s’agisse de Lothar Matthäus, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller ou tous les autres. Ce n’était pas seulement moi. On peut dire : « Babbel n’y connaît rien. » Mais quand tant d’autres s’expriment aussi et estiment que le sélectionneur national fait fausse route, il faut prendre cela au sérieux. »

« Quand ça tourne aussi mal, il ne faut pas s’étonner que des critiques soient formulées », a déclaré Babbel. « Quand on donne une telle image dans ce rôle, ça ne m’étonne pas qu’un Felix Magath parle de surmenage. »

À propos du successeur de Julian Nagelsmann, Markus Babbel se félicite de l’arrivée de Jürgen Klopp.

Après l’élimination, il avait pourtant réaffirmé son intention de rester en poste. Mais le vent a rapidement tourné : de retour en Allemagne, l’ex-coach du Bayern et de Leipzig a finalement présenté sa démission à l’issue d’une réunion de crise à Francfort avec les dirigeants de la DFB.

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Son successeur est déjà prêt : Jürgen Klopp devrait prendre la relève. L’annonce pourrait intervenir dès cette semaine, et pour Babbel, l’ex-coach de Liverpool est le choix le plus logique et le plus pertinent. Klopp serait « le meilleur entraîneur allemand des 20 dernières années. Il a accompli des choses révolutionnaires, que ce soit à Mayence, à Dortmund ou à Liverpool. Il incarne la continuité, l’innovation et tout simplement une compétence d’entraîneur exceptionnelle. Il possède l’expérience qui a peut-être manqué à Julian, et c’est un excellent communicateur. »

Sa conclusion : « Je ne vois personne d’autre qui puisse égaler ses qualités. Je serais donc extrêmement heureux si cela se concrétisait, car cela permettrait de créer à nouveau un élan d’optimisme, qui nous redonnerait à tous l’envie de soutenir l’équipe nationale. »