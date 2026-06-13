Un véritable défi se profile : Hossam Hassan compte sur ce joueur pour le onze probable face à la Belgique

À quelques heures du coup d’envoi de la rencontre entre l’Égypte et la Belgique, lundi soir, pour la première journée du groupe 7 de la Coupe du monde 2026, Hossam Hassan, le sélectionneur des Pharaons, a surpris en décidant d’aligner Mohamed Abdel-Moneim comme titulaire dans l’axe de la défense, bien qu’il n’ait pas encore joué avec son club de Nice depuis son retour de blessure. Le sélectionneur mise sur une arrière-garde à trois, avec pour mission de contenir la puissance offensive belge.

Selon le correspondant de l’émission « Al-Koura ma’a Faïq » sur MBC Égypte, le sélectionneur a peaufiné son plan lors des dernières séances d’entraînement et opté pour un trio axial, confiant au joueur de 24 ans les clés de la défense malgré son manque de rythme.

Cette titularisation constitue la principale surprise du onze égyptien, le joueur n’ayant disputé aucun match officiel avec Nice depuis son retour de blessure. Un pari tactique qui témoigne de la confiance totale de Hossam Hassan dans la préparation physique et mentale de son défenseur central.

La composition probable aligne Mostafa Shobir dans les cages, une défense à trois avec Mohamed Abdel-Moneim, Yasser Ibrahim et Hamdi Fathi, ainsi que Mohamed Hani à droite et Ahmed Fathou à gauche.

Au milieu de terrain, Marwan Atia et Mohanad Lasheen seront associés, tandis que l’attaque sera animée par Mohamed Salah, Omar Marmoush et Mahmoud Hassan « Trezeguet ».