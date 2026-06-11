À la veille de débuter sa préparation pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, l’équipe nationale tchèque est frappée par une crise inattendue.

La sélection tchèque, qui figure dans le groupe A avec le Mexique, l’Afrique du Sud et la Corée du Sud, entame donc son tournoi dès demain matin face à cette dernière.

Les Tchèques entameront leur parcours demain matin face à la Corée du Sud.

Selon le journal britannique The Sun, un embouteillage monstre a paralysé les rues de Zapopan, au Mexique, après que le bus de l’équipe tchèque s’est retrouvé bloqué sur une artère principale.

Les files de voitures ont paralysé les habitations riveraines pendant près d’une heure, le poids lourd transportant joueurs et staff ayant calé à l’entrée du centre d’entraînement.

L’arrière du véhicule débordait sur l’autoroute à deux voies, obligeant les autorités mexicaines à le sécuriser.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont capté l’imposant bouchon né de cette panne, et il a fallu près d’une heure avant que voitures, motos, camionnettes et poids lourds puissent enfin repartir.

Après une longue attente, les joueurs ont finalement abandonné l’idée de repartir et ont terminé le trajet à pied jusqu’au centre d’entraînement.