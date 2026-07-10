Un véritable cauchemar. Le match contre les Anglais réveille un souvenir douloureux pour la star norvégienne

La star norvégienne Alexander Sørloth se prépare à affronter l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde.

Selon le journal « AS », cette affiche réveille des souvenirs mitigés de son passage en Angleterre.

L’actuel attaquant de l’Atlético de Madrid a porté les couleurs de Crystal Palace entre 2018 et 2020, mais il a principalement évolué en prêt dans d’autres clubs.

À l’époque, ce jeune joueur peu expérimenté avait un physique taillé pour la Premier League, mais le rythme effréné du championnat et la pression intense ont freiné son élan.

Les supporters de Crystal Palace se souviennent encore du message ironique que Sorloth avait adressé à un participant au jeu Fantasy Premier League, après que celui-ci l’eut conservé comme capitaine de son équipe tout au long de la saison malgré son temps de jeu limité.

« Je sais que je ne marque pas, que je n’en crée pas beaucoup non plus, et que je joue à peine, avait alors déclaré Sorloth sur le ton de la plaisanterie. C’est donc un immense plaisir pour moi de savoir qu’il y a encore des gens qui croient en moi, même si je n’ai joué que quinze fois cette année. »

Cette période reste l’une des plus délicates de sa carrière. Lors de son passage à Crystal Palace, il a brièvement évolué aux côtés d’Iberichi Eze, qu’il retrouvera cette fois sous le maillot de l’équipe d’Angleterre.

Sous les ordres du chevronné Roy Hodgson, peu tolérant envers les erreurs et le manque d’implication, le Norvégien avait souvent été laissé sur le banc.

Le joueur est revenu sur cette période en déclarant : « Quand on est un joueur qui n’entre en jeu que dans les dernières minutes, cela affecte la confiance en soi, et on a l’impression de ne pas être assez bon pour être titulaire. Cela génère une pression psychologique, surtout quand on est attaquant. On m’a injustement refusé un but contre Chelsea lors d’un des premiers matchs ; si ce but avait été validé, j’aurais peut-être pu m’imposer dans le onze de départ. »

Au cours des deux années passées à Crystal Palace, entrecoupées de prêts au KRC Genk (Belgique) puis à Trabzonspor (Turquie), Sorloth n’a disputé que 20 matchs, pour un unique but inscrit en Coupe de la Ligue anglaise et une seule passe décisive.

Il quitte donc Londres sans avoir trouvé le chemin des filets en Premier League.

Pourtant, près de dix ans plus tard, Sorloth conserve une cote d’amour chez les clubs anglais : Newcastle, Fulham et Everton se sont récemment renseignés sur sa situation.

Le quart de finale contre l’Angleterre offrira ainsi un nouveau chapitre à la relation particulière qui lie l’attaquant norvégien au football anglais, plusieurs années après une expérience difficile en Premier League.