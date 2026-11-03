Avant l'attribution du Ballon d'Or, Lamine Yamal et Kylian Mbappé ont fait campagne pendant des semaines avec insistance (et de manière assez embarrassante), tandis que Harry Kane, en parfait gentleman anglais modeste, est resté discrètement en retrait et a simplement laissé parler ses performances sportives.

Maintenant que l'attaquant de 33 ans du Bayern Munich a effectivement été élu meilleur footballeur du monde malgré l'absence de toute campagne personnelle, et qu'il est couvert d'éloges dans le monde entier, il semble estimer que le moment est venu de dire lui aussi un peu de bien de lui-même, de son parcours et de ses qualités. Lui aussi passe désormais à l'offensive verbalement.

L'occasion s'est présentée lors de la conférence de presse précédant le match de Ligue des champions du Bayern Munich contre l'Atlético de Madrid, mardi (21 heures). « J'ai un style unique et, à cet égard, je suis un lauréat du Ballon d'Or unique en son genre », a déclaré Kane.

« Il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui jouent comme moi, qui affichent en même temps les mêmes chiffres que moi et qui décrochent au milieu de terrain et en défense pour aider dans de nombreux secteurs », a expliqué Kane avec une assurance inhabituelle chez lui. Il y voit même la possibilité de laisser un héritage : « Peut-être que cela changera à l'avenir la perception des numéros 9 et donnera aux jeunes joueurs une autre façon d'aborder ce poste. Je suis fier. »

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José Mourinho a joué un rôle déterminant dans l'évolution de Harry Kane

Un entraîneur avec lequel Kane n'avait travaillé qu'environ un an et demi dans son ancien club, Tottenham Hotspur, a visiblement joué un rôle particulier dans son évolution vers un profil d'attaquant complet : José Mourinho, désormais de retour au Real Madrid. « Quand j'ai intégré l'équipe professionnelle de Tottenham, j'étais plutôt un numéro 9 », s'est souvenu Kane. Son entraîneur de longue date, Mauricio Pochettino, l'utilisait comme avant-centre classique.

« José m'a ensuite donné plus de liberté. Je savais que le jeu de passes était l'une de mes plus grandes forces. Cela se voyait peut-être moins parce que j'étais considéré comme un attaquant », a raconté Kane. Il s'est souvenu en particulier d'une « conversation avec José sur la façon d'exploiter tout mon potentiel. À partir de ce moment-là, mon jeu a un peu changé. »

Ce moment particulier avec celui qui se surnomme le « Special One » a d'ailleurs été filmé. Le hasard a voulu qu'Amazon Prime suive alors les Spurs tout au long de la saison pour sa série « All or nothing ». Mourinho expliquait vouloir faire de Kane une « star de cinéma » du football. Kane, qui avait auparavant dit vouloir atteindre le niveau de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, avait alors acquiescé. Sept ans plus tard, il se trouve là où Messi et CR7 se trouvaient autrefois.

Lors de la saison 2020-2021 avec Mourinho, Kane a non seulement terminé meilleur buteur de Premier League, mais aussi délivré le plus grand nombre de passes décisives. Depuis son transfert au Bayern Munich en 2023 pour 100 millions d'euros, il a poursuivi cette évolution de manière impressionnante.

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Kane et ce qui le distingue de Yamal, Mbappé, Messi et Ronaldo

Kane n'a sans doute employé aucun mot aussi souvent que « proud » lors de cette conférence de presse. Une semaine exactement après avoir été élu meilleur footballeur du monde, on sentait à quel point cette distinction le rendait fier. D'autant que, contrairement à ses rivaux Yamal et Mbappé ou aux anciens vainqueurs à répétition Messi et Ronaldo, il n'était pas considéré comme une superstar dès son plus jeune âge, n'a pas leur glamour et n'atteindra jamais leur notoriété mondiale.

« Mon parcours a été un peu différent de celui d'autres lauréats du Ballon d'Or. Après des moments difficiles, surtout au début de ma carrière, les gens ne pensaient peut-être pas que j'atteindrais ce niveau. Mais j'y suis parvenu grâce au travail, à la résilience et à la détermination », a déclaré Kane, avant de se montrer de nouveau étonnamment incisif et de lancer une pique indirecte à ses détracteurs : « Les gens qui connaissent et comprennent le football ont toujours apprécié ma façon de jouer et d'aborder les matches. »

Kane a également rappelé les nombreuses moqueries qu'il avait autrefois essuyées à cause de sa longue période sans titre. Avant de remporter deux titres de champion et une Coupe d'Allemagne avec le Bayern Munich, il n'avait décroché aucun trophée avec Tottenham, le club de son cœur. La défaite en finale de la Ligue des champions 2019 contre Liverpool avait été particulièrement douloureuse, précisément à l'Estadio Metropolitano de Madrid, où il se rend désormais avec le Bayern Munich pour affronter l'Atlético de Madrid.

« J'ai l'occasion d'effacer ce douloureux souvenir de 2019 », a déclaré Kane. Peut-être un peu ce mardi. Mais surtout le 5 juin, lorsque la finale de la Ligue des champions se tiendra de nouveau ici.