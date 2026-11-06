Le Ferencvaros a créé la surprise à San Siro en battant l’AC Milan 2-0, mais le séjour à Milan d’un ultra hongrois ne s’est pas bien terminé. La police indique avoir identifié, lors des contrôles à l’entrée du stade, cet homme de 50 ans, déjà repéré auparavant sur la piazza Duomo avec un tee-shirt portant le visage de Benito Mussolini. Une fois identifié aux tourniquets de San Siro, l’ultra hongrois a fait l’objet d’une enquête, tout en restant en liberté, pour une infraction prévue à l’article 2 de la loi 205/1993. Son tee-shirt a été saisi.

Le chef de la police de Milan a également prononcé à l’encontre du supporter étranger une mesure préventive de Daspo d’une durée de cinq ans, qui lui interdit l’accès à toutes les enceintes sportives situées sur le territoire italien et dans les autres États membres de l’Union européenne où se dérouleront des manifestations footballistiques. La police poursuit ses investigations pour identifier les auteurs d’actes constituant des infractions, commis avant le match sur la piazza Duomo.