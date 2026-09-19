Un triplé retentissant : Salah retrouve son éclat et fait vaciller le trône de Galatasaray

L'Égyptien Mohamed Salah a explosé, sur le plan offensif, avec son club de Trabzonspor, lors de la réception de Galatasaray, dans l'affiche de la septième journée du championnat de Turquie, samedi soir.

Le Pharaon égyptien n'a pas attendu longtemps : sur une contre-attaque à la quatrième minute, Salah s'est élancé balle au pied, depuis le milieu de terrain, s'est présenté seul face au gardien Uğurcan Çakır, et a logé le ballon au fond des filets avec succès.

À la 39e minute, Mohamed Salah a été le passeur décisif sur le deuxième but des locaux, signé Noah Sarr.

Mohamed Salah est revenu, à la 44e minute, pour inscrire son deuxième but personnel, et le troisième de Trabzonspor, après une passe remarquable de Francolino, ce qui a permis à la première période de s'achever sur un avantage de 3-0 pour Trabzonspor.

La domination de Salah s'est poursuivie en seconde période, et il a signé un triplé, à la 80e minute, après un démarrage rapide de la star égyptienne, depuis le milieu de terrain, comme il l'avait fait sur l'action du premier but.

Mohamed Salah a atteint son septième but en championnat de Turquie avec Trabzonspor, après avoir marqué un but face à Amed Sportif et Gençlerbirliği, et deux buts face à İstanbul Başakşehir.

Trabzonspor vise à décrocher sa première victoire avec son nouvel entraîneur allemand Thomas Reis, tandis que Galatasaray cherche à s'imposer afin de conserver seul la tête du championnat de Turquie.

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