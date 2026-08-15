Un triplé retentissant de Chiesa rassure Alonso avant le coup d'envoi de la Premier League

Chelsea a clôturé sa préparation pour la nouvelle saison par une précieuse victoire face à son hôte espagnol de la Real Sociedad (3-1), lors du match amical qui a réuni les deux équipes ce samedi au stade de Stamford Bridge, envoyant ainsi des signaux positifs avant le coup d'envoi de son parcours officiel.

Chelsea a ouvert le score très tôt par l'intermédiaire de sa nouvelle recrue Morgan Rogers à la 9e minute, après avoir imposé une nette supériorité dès le début de la rencontre.

Ce but est venu offrir au joueur anglais un début idéal pour ses grands débuts sous les couleurs de l'équipe, lui qui a rejoint le club cet été en provenance d'Aston Villa pour 137 millions d'euros.

Chelsea a imposé son rythme au jeu durant les premières minutes, avant que la Real Sociedad ne parvienne à égaliser dans les derniers instants de la première période, lorsque Jon Aramburu a inscrit un but à la 45e minute, portant le score à 1-1 à la mi-temps.

Chelsea n'a pas attendu longtemps pour reprendre l'avantage, l'attaquant brésilien João Pedro faisant à nouveau trembler les filets deux minutes seulement après le début de la seconde période, avant d'ajouter le troisième but à la 77e minute, scellant la victoire des locaux grâce à un doublé personnel qui a renforcé la confiance de l'équipe avant le début de la saison.

Chelsea entamera son parcours en Premier League le 24 août, lorsqu'il affrontera Fulham, tandis que la Real Sociedad aborde la nouvelle saison avec un moral en berne après avoir subi sa troisième défaite consécutive, à la suite de ses revers face à Toulouse et Cologne, et avant son match d'ouverture en Liga espagnole face au Real Betis le 21 août.