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Un triplé en 9 minutes : Al-Hilal fidèle à son habitude en ouverture de la Roshan League

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Le Zaïm crée l'événement

Al-Hilal a réussi à s'attirer tous les regards en l'espace de 9 minutes lors de la confrontation face à Al-Faisaly, qui a opposé les deux équipes ce vendredi soir, dans le cadre de la première journée de la Roshn Saudi League.

Le leader est parvenu à marquer 3 buts par l'intermédiaire du Français Karim Benzema, du Brésilien Malcom de Oliveira et du Portugais Ruben Neves, aux 19e, 26e et 28e minutes.

À lire aussi : Demiral sur le départ de Jaissle : ne vous inquiétez pas et attendez Al-Ahli

L'écart de temps entre le premier et le troisième but n'est que de 9 minutes, ce qui témoigne de la grande puissance offensive du leader.

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Selon les données du réseau de statistiques de football « Opta », Al-Hilal n'a jamais manqué de marquer lors d'un match d'ouverture de la Roshn Saudi League.

Al-Hilal ambitionne de remporter le titre après avoir échoué à atteindre le sommet lors des deux dernières saisons, ce qui a provoqué une vague de critiques à l'encontre de l'entraîneur et des joueurs.


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