Un trio du Real Madrid pose un dilemme à Arbeloa avant le match contre le Bayern Munich… Lequel choisira-t-il ?

L'entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, se trouve confronté à un choix difficile pour déterminer qui sera titulaire au poste d'arrière gauche, selon un article paru dans la presse espagnole.

Le journal espagnol « Marca » a indiqué ce vendredi que Ferran García, Álvaro Carreras et Ferland Mendy se disputent une place dans le onze de départ, à l'approche du match très attendu contre le Bayern Munich et de la phase décisive de la Liga.

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Le journal madrilène a souligné que Carreras a bénéficié d’une grande confiance tout au long de cette saison, tandis que Ferland Mendy suscite toujours des attentes, dès lors que sa condition physique lui permet de jouer.

Quant à Ferran Garcia, il a prouvé ces dernières semaines qu’il répondait présent avec force lorsqu’il avait l’occasion de jouer régulièrement, ce qui laisse Arbeloa dans le doute quant au choix le plus approprié pour ce poste.

Le Real se prépare actuellement à affronter Majorque, son hôte, demain samedi en Liga, avant un match crucial où il accueillera son rival, le Bayern Munich, lors du Clásico européen, mardi prochain, dans le cadre du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, au stade Santiago Bernabéu.