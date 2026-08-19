David Wheeler, 63 ans, avait attaqué et proféré des insultes racistes contre l’agent de sécurité nigérian Israel Ilesanmi alors que celui-ci rentrait chez lui, aux premières heures de la matinée.

Wheeler soupçonnait à tort un repéreur de cambriolages et a filmé la victime en lui lançant : « Tu n’es pas Anglais. Pourquoi es-tu ici ? Qu’est-ce que tu cherches ? » Lorsque les deux professionnels allemands du FC Brentford ont observé la scène et sont intervenus, l’agressivité de l’auteur s’est immédiatement tournée contre eux.

Au tribunal, des témoins ont déclaré que l’homme, sous l’emprise de l’alcool, avait insulté les footballeurs en disant : « Cassez-vous, bandes de putains de trous du cul allemands. » Comme il est ressorti de l’audience, Wheeler a subi un œil au beurre noir au cours de l’altercation, après que Schade et Janelt ont défendu l’agent de sécurité et maîtrisé l’agresseur jusqu’à l’arrivée de la police.

Getty Images

Incident à Brentford : que s’est-il exactement passé ?

L’accusé, chauffeur d’un véhicule de livraison de médicaments avec environ sept canettes de bière dans le sang, a d’abord nié devant le tribunal les invectives racistes. Ce n’est qu’après la pause déjeuner qu’il a modifié son plaidoyer, après qu’un enregistrement de l’appel d’urgence lui a été présenté, sur lequel ses propos étaient clairement audibles.

Wheeler a tenté de justifier son comportement par une prétendue situation d’urgence : « J’avais profondément honte d’avoir effectivement tenu des propos racistes. C’était dans le feu de l’action. J’ai été mis au sol. Ces types dans la voiture, les Allemands, sont des sportifs et ont moins de la moitié de mon âge. Ils se sont tous moqués de moi. Je n’arrivais pas à récupérer mon téléphone. Quelques expressions affreuses m’ont alors échappé. »

Le juge de district adjoint a fermement rejeté l’affirmation selon laquelle il aurait agi sous la contrainte. Wheeler a finalement été condamné à une amende équivalente à un mois de salaire, soit 1 699 livres sterling — l’équivalent d’un peu moins de 2 000 euros — ainsi qu’au versement d’une indemnisation d’environ 175 euros à l’agent de sécurité. Dans les motifs de sa décision, le juge a souligné que la consommation d’alcool ne constituait pas une excuse et que les circonstances ne justifiaient en aucune manière le choix des mots.

L’ailier Schade est d’abord arrivé à Brentford en prêt en provenance du SC Fribourg en janvier 2023, avant que les Bees ne recrutent l’international allemand, cinq sélections, pour 25 millions d’euros. Le milieu de terrain Janelt, 28 ans, a rejoint le club de l’ouest de Londres en 2020 en provenance du VfL Bochum.