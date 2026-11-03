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La légende de Manchester United Rio Ferdinand a exprimé sa profonde frustration après avoir vu Ezri Konsa briller à Arsenal depuis son transfert estival en provenance d’Aston Villa. L’ancien capitaine de l’Angleterre estime que son ancien club a manqué une occasion majeure de remédier aux faiblesses de sa défense en laissant le défenseur central polyvalent rejoindre le nord de Londres.

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Konsa brille dans l’équipe d’Arteta

Arsenal a recruté le défenseur polyvalent d’Aston Villa pour 55 millions de livres sterling lors du mercato estival. Il s’est rapidement imposé comme un élément essentiel de la défense de Mikel Arteta, prenant sans difficulté place dans l’axe aux côtés de Gabriel.

Arsenal conserve son statut de l’une des meilleures défenses d’Europe, même avec William Saliba écarté des terrains par une blessure survenue cet été. Konsa a récemment montré toute sa qualité en aidant Arsenal à ne pas encaisser de but lors de sa victoire à Anfield ce week-end.

De son côté, Manchester United traverse une saison cauchemardesque et occupe actuellement la 17e place. Le club a choisi de consacrer la totalité de son budget estival de 155 millions de livres sterling au recrutement de milieux de terrain, délaissant un secteur défensif qui continue de susciter de vives critiques.

Ferdinand salue l’« efficacité » du joueur d’Arsenal

Getty Images

S’exprimant sur sa chaîne YouTube, Ferdinand a fait part de son admiration pour le défenseur et reconnu regretter que United n’ait pas tenté de le recruter. Après sa prestation convaincante contre Liverpool, il a même conseillé à son fils d’étudier le jeu de la nouvelle recrue d’Arsenal.

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« Je pense que William Saliba fait partie de ces joueurs auxquels il faut trouver une place dans l’équipe, a déclaré Ferdinand. Il est tellement bon, il est de très haut niveau. J’ai dit hier à mon fils : “Regarde Ezri Konsa”, parce que tout ce qu’il fait est efficace. C’est un excellent problème à avoir pour Mikel Arteta. »

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L’ancien international anglais a ajouté : « Je ne serais pas surpris que Konsa repasse au poste d’arrière droit au retour de Saliba. Je ne serais pas surpris, parce que Konsa est de très haut niveau. C’est un très, très grand joueur et je pensais aussi que Manchester United aurait dû le recruter, parce que c’est un grand joueur. »

Ferdinand a conclu en soulignant le dilemme positif auquel est confronté l’entraîneur d’Arsenal : « Il donne à Mikel Arteta de grandes décisions à prendre et de sérieux maux de tête, parce qu’il s’est intégré sans difficulté et a réalisé de très belles performances. Quelle recrue pour Arsenal ! »

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Les difficultés défensives de United au grand jour

La stratégie de recrutement estival de United se retourne déjà contre le club. L’entraîneur Michael Carrick n’a pas réussi à recruter l’arrière gauche qu’il souhaitait pour suppléer Luke Shaw, ce qui a immédiatement perturbé ses choix de composition d’équipe.

Les défenseurs centraux actuellement à sa disposition sont également loin de répondre aux ambitions du club. Des piliers comme Harry Maguire et Lisandro Martinez évoluent à Old Trafford depuis des années, tandis que le dernier défenseur central recruté par le club est Leny Yoro, arrivé en 2024.

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Les dirigeants d’Old Trafford prévoyaient initialement de remanier leur défense l’été prochain, après avoir donné la priorité aux renforts en attaque et au milieu de terrain. Toutefois, la piètre place du club en championnat et ses difficultés manifestes en défense laissent penser que ces projets devront peut-être être avancés.

La pression s’accentue sur l’effectif de Carrick

Alors que United dégringole au classement, le club pourrait être contraint de se tourner vers le marché des transferts plus tôt que prévu pour remédier à ses faiblesses défensives flagrantes. À l’inverse, Arsenal cherchera à maintenir son excellente dynamique avec un Konsa au premier plan, ce qui donnera à Arteta un casse-tête bienvenu pour composer son équipe lorsque Saliba aura retrouvé tous ses moyens.