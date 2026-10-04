« Je ne regretterais jamais ce choix. Quand un club aussi grand frappe à la porte, on ne peut pas refuser. Quand on dit à un jeune joueur : tu vas jouer au FC Bayern Munich, on ne réfléchit pas longtemps », a déclaré Zaragoza.

L’Espagnol est revenu sur son ascension, qui l’a propulsé en très peu de temps dans l’élite du football européen : « J’étais auparavant remplaçant en deuxième division, j’avais été titulaire lors des six derniers matches, j’étais monté en première division et je venais de disputer dix matches quand le FC Bayern m’a fait signer. Une chose pareille n’arrive pas normalement. Et je ne le regrette pas non plus, car cela a changé ma vie et celle de ma famille en mieux. »

Aujourd’hui, le transfert de Zaragoza à Munich en janvier 2024 est considéré comme un malentendu sportif. Le fait que le saut jusqu’à la Säbener Straße se soit révélé trop grand pour l’ailier de 25 ans, il ne l’explique pas par un manque de qualités footballistiques.

« Il y a beaucoup de facteurs. J’étais un jeune de 20 ans qui rejoignait le FC Bayern, l’un des meilleurs clubs du monde, voire le meilleur. À mon poste jouait Musiala, qui était alors pour moi le meilleur du monde, et il y avait aussi Sané, Gnabry, Coman - je pourrais encore citer mille autres noms », a déclaré Zaragoza, avant de poursuivre : « Je venais tout juste de la deuxième division, je n’avais disputé que dix matches en première division, puis le FC Bayern est arrivé. Ce n’est pas simple : la langue, le climat, la nourriture, le fait de sortir de ma zone de confort. Je ne pense pas que je n’ai pas réussi à cause de mon niveau footballistique. Je pense que c’était lié au contexte. C’était un très grand pas dans ma carrière, pour lequel je n’étais pas encore prêt. »

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Bryan Zaragoza a failli rejoindre le FC Barcelone

Sa carrière aurait toutefois aussi pu prendre une autre tournure. Comme Zaragoza l’a récemment révélé dans un entretien avec la radio espagnole Cadena SER, un poids lourd de LaLiga convoitait également ses services avant son départ en Allemagne.

« Il y a effectivement eu la possibilité que je rejoigne le Barça. Il y a eu des contacts », a-t-il révélé. À l’origine de cet intérêt, une première moitié de saison exceptionnelle au FC Grenade, durant laquelle Zaragoza s’était notamment illustré avec un doublé lors du match nul 2-2 contre Barcelone en octobre 2023.

Au total, Zaragoza n’a disputé que sept matches officiels avec le FCB. Comme le club n’a trouvé aucun preneur pour un transfert définitif lors des dernières périodes de transferts, Zaragoza possède toujours un contrat à Munich courant jusqu’en 2029.

Depuis l’été 2024, il a été prêté sans interruption - à Osasuna, Vigo et à l’AS Rome. Depuis la fin août, Zaragoza évolue à l’Espanyol Barcelone, où une obligation d’achat s’applique sous certaines conditions.