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Brajan Gruda fait beaucoup parler de lui : brillant lors de ses deux premières sélections, il a également beaucoup progressé au RB Leipzig. Son transfert coûterait donc très cher.

Selon Bild, Leipzig ne serait prêt à vendre Gruda à l’été de l’année prochaine que si des « offres totalement indécentes » lui parvenaient. D’après le quotidien, les clubs intéressés devraient approcher la barre des 100 millions d’euros pour faire réfléchir le RB.

Recruter Gruda l’été prochain serait donc aussi une opération compliquée pour le Bayern Munich. Le club le plus titré d’Allemagne serait en tout cas intéressé , rapportait récemment Sport Bild. Le Bayern suivrait ainsi de très près la progression actuelle de Gruda et apprécierait notamment sa polyvalence offensive. Le néo-international allemand peut en effet évoluer sans difficulté sur les deux ailes de l’attaque, mais aussi au poste de numéro 10.

Quand l’obligation d’achat de Brajan Gruda par Leipzig prendra-t-elle effet ?

Selon Bild, la situation contractuelle de Gruda à Leipzig est la suivante : actuellement prêté par Brighton & Hove Albion, il pourrait voir son obligation d’achat prendre effet dès le début de l’année 2027. Ce serait le cas dès qu’il aura disputé au moins trois matches de Bundesliga l’année prochaine, un seuil qu’il pourrait atteindre dès la mi-janvier. Leipzig, qui avait versé un million d’euros à Brighton en février 2026 pour le prêt, devrait alors débourser 25 millions d’euros pour recruter définitivement Gruda.

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Le contrat du joueur de 22 ans avec le club saxon courrait ensuite jusqu’en 2031. Leipzig ne serait donc nullement contraint de vendre l’été prochain. Aucune clause libératoire ne serait par ailleurs prévue.

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Gruda a récemment encore accru sa valeur marchande grâce à ses deux premières apparitions avec l’équipe nationale allemande A. Pour sa première sélection, face à la Serbie (3-1), ce dribbleur hors pair a marqué un superbe but après un magnifique numéro en solo. Lundi, il a également été l’un des joueurs les plus en vue lors de la large victoire 5-0 contre les Pays-Bas , délivrant deux passes décisives et inscrivant lui-même un but.

Getty Images

Ce n’est un secret pour personne : le sélectionneur Jürgen Klopp apprécie Gruda depuis longtemps. Alors encore directeur mondial du football chez Red Bull, il avait participé au transfert de l’ancien joueur de Mayence à Leipzig au début de l’année. Klopp admire ses qualités balle au pied et son goût du risque, mais, selon Bild, il aurait aussi eu des doutes sur sa volonté de défendre au moment de son recrutement avec le RB.

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Jürgen Klopp a aussi salué le travail défensif de Brajan Gruda

Gruda a depuis dissipé ces doutes de manière éclatante : après le triomphe retentissant face aux Pays-Bas, Klopp s’est également dit très satisfait du travail sans ballon du joueur de Leipzig . Le sélectionneur allemand a ainsi déclaré à l’ARD à propos de Gruda et de Derry Scherhant (SC Fribourg), son pendant sur l’autre aile, lui aussi brillant : « Tous les deux savent jouer au ballon, bon sang. Mais le travail qu’ils ont accompli et qu’ils ont dû accomplir aujourd’hui, c’est énorme. Et c’est ce qui fait une équipe, au bout du compte. D’autres savent aussi jouer au ballon. Mais, finalement, ce qui compte, c’est la passion et l’engagement qu’on y met. »

Si le RB peut finalement obtenir Gruda à un prix relativement bas, c’est parce que le protégé de Klopp n’a pas réussi à s’imposer durablement à Brighton. Le club anglais avait versé la somme considérable de 31,5 millions d’euros à Mayence 05 pour le recruter en 2024. Gruda n’a toutefois pas répondu aux attentes élevées placées en lui et n’a souvent été utilisé qu’en cours de match.

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À Leipzig, il a donc d’abord dû trouver son rythme pendant la deuxième moitié de la saison dernière, avant de véritablement prendre son envol récemment. Lors de ses huit derniers matches officiels, Gruda s’est illustré avec deux buts et cinq passes décisives. « Je suis très heureux pour lui, mais je le suis encore plus pour le RB Leipzig, car développer des joueurs est l’un des objectifs du club », a déclaré l’entraîneur du RB, Martin Demichelis, jeudi en conférence de presse. Il a toutefois aussi adressé une mise en garde à Gruda.

Malgré l’engouement autour de ses prestations avec l’Allemagne, Demichelis met Gruda en garde

« Il doit garder les pieds sur terre », a souligné Demichelis, avant de poursuivre : « Jouer en équipe nationale est toujours une belle chose, mais revenir et être immédiatement performant pour son club, c’est ce qui est important et difficile. Il doit tout de suite franchir une nouvelle étape, et cette prochaine étape, c’est notre prochain match. »

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Samedi, Gruda se déplacera avec Leipzig sur le terrain de l’Union Berlin. Mardi prochain, un important match à domicile contre le RC Lens l’attend ensuite en Ligue des champions.