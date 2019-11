Un transfert vers un plus grand club ? Harry Kane veut gagner avec Tottenham

Harry Kane n'a cure de son estimation et de sa valeur financière. Seuls les Spurs l'intéressent.

250, 270 millions d'euros ? Combien vaut Harry Kane ? L'intéressé n'en a cure. Lui qui n'est pas dans l'optique d'un départ comme il s'en est épanché dans la presse anglaise.

Liverpool - Klopp rassurant sur Salah avant d'affronter Naples

«Lorsque vous faites de bonnes choses en tant que joueur, cela vous donne une certaine étiquette de prix. Mais je ne peux que faire de mon mieux pour l’équipe et c’est ce que j’ai toujours fait. J’ai toujours essayé de marquer, j’ai toujours essayé de travailler fort, de gagner des coups francs et de les mettre au fond de toutes les façons possibles, a estimé Harry Kane, qui a établi sa propre ligne de conduite.

L'article continue ci-dessous

«C’est ce que je vais continuer à faire. Je veux gagner des trophées, c’est clair, alors j'espère que nous pourrons le faire cette année. J’ai clairement indiqué que j’étais au stade de ma carrière où je voulais gagner des trophées, j’ai clairement indiqué que je voulais les gagner ici et c’est une grande année pour cela, a encore considéré Kane.

«De manière réaliste, nous regardons la et la pour tenter de faire quelque chose. Nous verrons comment cela se passera et, de mon point de vue, je continuerai de faire ce que je fais et je continuerai à me battre pour ce club sur le terrain, a considéré le buteur anglais, enthousiaste à l'idée de travailler avec José Mourinho.

«Le coach a gagné dans tous les clubs où il s’est rendu, il n’y a pas à se cacher. Il veut gagner, c'est un gagnant", a-t-il louangé.