Adam Tahaui s’apprête à changer d’air. Le meneur de jeu du Vitesse va s’engager en faveur du NEC, d’après ESPN.

Le FC Utrecht aurait également été concrètement sur les rangs pour Tahaui, mais le club d'Utrecht est reparti les mains vides. Le milieu de terrain de 20 ans disposait encore d'un contrat à Arnhem jusqu'à la mi-2027. Selon De Gelderlander, le NEC versera 650 000 euros pour s'attacher les services de ce joueur créatif.

Le jeune milieu de terrain, qui a connu sa grande percée la saison dernière en Keuken Kampioen Divisie avec cinq buts et dix passes décisives, devrait s’engager pour quatre ans avec les Néerlandais.

Selon ESPN, il devrait signer un contrat de quatre ans, courant jusqu’en juin 2030, une fois la visite médicale effectuée.

À Vitesse, Tahaui évoluait principalement comme numéro 10, mais Dick Schreuder l’envisage surtout comme ailier droit, où il sera en concurrence avec Sami Ouaissa, courtisé par plusieurs clubs.

Transfert sensible

Il est assez rare qu’un joueur passe directement du Vitesse à son rival de toujours, le NEC. Avant lui, Patrick Pothuizen (1992), Jhon van Beukering (2004) et Anthony Musaba (2018) avaient franchi le pas. Ce dernier, arrivé jeune à NEC, s’y était imposé avant de rejoindre l’AS Monaco.

Dans l’autre sens, Navarone Foor a réalisé, ces dernières décennies, le transfert direct le plus sensible. Formé au NEC, il a disputé plus de 150 matchs pour le club avant de rejoindre, libre, son rival en 2016.