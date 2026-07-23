Selon l’expert en transferts Sacha Tavolieri, Al-Hilal envisage un recrutement retentissant dès cet été et aurait coché le nom du Français de 29 ans.

Le club de Saudi Pro League aurait déjà pris contact avec l’attaquant pour sonder sa disposition à changer d’air. En cas de feu vert de sa part, des négociations seraient alors engagées avec les responsables du Paris Saint-Germain.

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, l’attaquant est courtisé depuis plusieurs mois par son club, qui peine toutefois à trouver un accord pour une prolongation. En conséquence, le champion de France pourrait exiger un montant conséquent pour laisser partir son joueur dès cet été.

Al-Hilal, qui finalise déjà l’arrivée de l’attaquant néerlandais Crysencio Summerville en provenance de West Ham United, entend ainsi renforcer son secteur offensif.

Mais le club aurait également l’intention de recruter une véritable star. Si, comme on peut s’y attendre, le transfert de Dembélé ne se concrétisait pas, le club saoudien se tournerait vers d’autres alternatives. Il semble en effet extrêmement improbable que le meilleur footballeur mondial de 2025 quitte le football européen de haut niveau alors qu’il est dans la fleur de l’âge.

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Ousmane Dembélé reste un pilier du PSG

Au cours de la saison écoulée, Dembélé s’est de nouveau imposé comme un pilier du PSG. En Ligue des champions, que le club de la capitale a conquise pour la deuxième fois après 2025, il a inscrit huit buts et délivré deux passes décisives en treize matchs. En Ligue 1 aussi, ses statistiques sont remarquables : dix-sept contributions directes (dix buts, sept passes) en vingt-deux rencontres.

Lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, il a disputé les huit matches avec les Bleus, inscrit six buts – dont un triplé lors du dernier match de groupe contre la Norvège – et délivré deux passes décisives.