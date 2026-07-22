Le Real Madrid semble sur le point de boucler un transfert retentissant, avec le recrutement d'une star mondiale qui a brillé lors de la dernière Coupe du monde, disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La direction du Real Madrid, sous la houlette de Florentino Pérez, cherche à conclure des transferts de poids cet été, alors que le club merengue s'est éloigné des sacres lors des deux dernières saisons.

Michael Olise (24 ans) est considéré comme une cible du Real Madrid cet été, et il penche fortement pour rejoindre les « Blancos ».

Olise est le joueur ayant délivré le plus grand nombre de passes décisives lors de la Coupe du monde 2026 (7 passes décisives), et ce après une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich, où il a inscrit 22 buts et délivré 31 passes décisives en 52 matchs.

Ces performances ont fortement séduit le Real Madrid, qui compte accélérer ses démarches pour s'attacher les services de l'ailier droit né à Londres, dont le contrat court jusqu'en juin 2029.

Le site français « Foot Mercato » a confirmé qu'Olise souhaitait ardemment rejoindre le Real Madrid, où il retrouverait Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé, avec qui il a joué lors de la Coupe du monde 2026.

Kylian Mbappé a joué un rôle décisif dans ce transfert potentiel, en encourageant Michael Olise à poursuivre le projet du Real Madrid.

Selon le journal Bild, Michael Olise, qui a partagé son envie de rejoindre le Real Madrid avec ses coéquipiers de l'équipe de France, a apprécié les mots du capitaine des Bleus.

L'objectif de Kylian Mbappé durant la compétition était de convaincre son ami de rejoindre le Real Madrid ; il a également rassuré Michael Olise quant à la volonté du club merengue de le recruter, et a aussi évoqué le style de vie dans la capitale espagnole, des restaurants au climat.

Un discours qui semble avoir totalement convaincu Michael Olise. Kylian Mbappé a même informé le président du Real Madrid, Florentino Pérez, des signaux positifs que lui a adressés son coéquipier.

Par ailleurs, Michael Olise nourrirait certains doutes quant à la possibilité de remporter la Ligue des champions avec le Bayern Munich, et il estime être capable de faire davantage avec les « Blancos ».

Désormais, Michael Olise compte s'entretenir avec la direction du Bayern Munich pour comprendre la vision du club allemand quant au maintien de sa compétitivité en Ligue des champions et ses plans pour les prochaines saisons.

Cette discussion jouera probablement un rôle décisif dans l'avenir de Michael Olise au Bayern Munich.