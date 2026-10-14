Un transfert retentissant : le Real Madrid prêt à fondre sur Haaland

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Le Real Madrid va-t-il profiter de la situation de Manchester City ?

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Le Real Madrid observe avec attention l'évolution de la situation en Angleterre, où se dessine une opportunité susceptible d'ouvrir la voie à l'un des plus gros transferts du monde du football, après que des rapports de presse ont révélé que le club madrilène continuait de s'intéresser au Norvégien Erling Haaland, attaquant de Manchester City, et de suivre son cas de près dans l'attente d'une éventuelle occasion de le recruter à l'avenir.

Le site Tribuna indique que le Real Madrid entretient d'excellentes relations avec la famille de Haaland et ses agents, précisant que les échanges entre les deux parties se poursuivent de manière directe depuis plusieurs années.

Ces échanges traduisent un intérêt stratégique de la part du club madrilène, qui suit l'évolution de la situation de l'attaquant norvégien en Premier League, ainsi que tout changement éventuel dans son engagement contractuel avec Manchester City, dans l'attente de l'apparition d'une opportunité qui lui permettrait de passer à l'action.

Ce suivi intervient à un moment où Manchester City fait face à des pressions juridiques et sportives liées à l'affaire des accusations portées contre lui concernant de prétendues infractions aux règlements financiers de la Premier League, une affaire qui pèse sur l'avenir du club.

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Le Real Madrid pourrait surveiller les retombées futures de cette affaire, si celles-ci se répercutaient de manière tangible sur la stabilité du projet sportif de Manchester City ou sur ses plans à long terme.

Avec ses capacités exceptionnelles devant le but, Haaland représente une option capable de faire franchir un cap à l'attaque du Real Madrid, si le club décidait de transformer son intérêt constant en démarche officielle.











