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Lorsque Jean Matteo Bahoya a finalement quitté l’Eintracht Francfort en prêt lors du dernier jour du mercato, il semblait presque certain qu’il rapporterait tôt ou tard beaucoup d’argent à la SGE. Mais l’opération est désormais sérieusement compromise.

Leeds United s’est attaché les services de Bahoya cet été contre une indemnité de prêt de deux millions d’euros. L’accord conclu avec l’Eintracht prévoyait également une obligation d’achat de 30 millions d’euros, déclenchée lorsque le joueur de 21 ans disputerait son dixième match officiel.

Les dirigeants de la SGE n’avaient certainement pas imaginé qu’il pourrait ne pas atteindre ce seuil, pourtant a priori facile à franchir en Angleterre avec deux compétitions de coupe supplémentaires. Cela pourrait néanmoins devenir réalité.

Bahoya ne compte actuellement que onze minutes de jeu en trois matches de Premier League. À cinq reprises, il est par ailleurs resté sur le banc pendant 90 minutes. Et selon son entraîneur Daniel Farke, il y a de bonnes raisons à cela.

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« Chaque fois » qu’il fait ses courses hebdomadaires au supermarché du quartier depuis trois semaines, Farke dit être interrogé sur la situation de Bahoya et invité à faire davantage jouer le jeune Français. C’est ce qu’il a récemment raconté à The Athletic.

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Pourquoi Bahoya ne joue-t-il pas à Leeds United ?

« La dernière fois, un homme âgé m’a dit : “Daniel, fais jouer ce jeune ailier français. Il est exceptionnel.” Je lui ai répondu : “Tu le connais ?” “Non, je ne le connais pas.” “Alors où l’as-tu vu ?” “Je ne l’ai pas vu, j’en ai seulement entendu parler.” “Ah, tu en as entendu parler” », a raconté Farke, soulignant qu’à ses yeux, Bahoya n’était pas encore prêt physiquement pour la Premier League.

« Il doit ajouter un peu plus d’impact physique à son jeu. Il doit améliorer sa prise de décision, sa finition et plusieurs aspects de son jeu », a-t-il précisé au sujet de l’ailier offensif. « Si nous attendons de lui qu’il ait immédiatement une grande influence et qu’il fasse la différence pour nous à ce niveau, alors je suis désolé, mais cela n’a rien à voir avec la réalité. »

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Cela s’explique aussi par le fait que Bahoya n’était même pas un titulaire indiscutable sur la durée à l’Eintracht en Bundesliga. L’élite du football allemand est « un bon produit, mais il est plus facile de faire la différence au niveau de la Bundesliga que dans le meilleur championnat du monde, au niveau de la Premier League », a expliqué l’Allemand de 50 ans. « Nous ne pouvons pas nous attendre à recruter un jeune joueur qui était sur le banc d’un club de Bundesliga et à ce qu’il fasse immédiatement la différence et devienne l’un de nos joueurs les plus importants. »

Pour devenir un tel joueur, Bahoya a besoin de temps. Farke a rappelé à ce propos la situation comparable de Georginio Rutter il y a trois ans. Rutter avait quitté Hoffenheim pour Leeds en janvier 2023 contre une indemnité de transfert de 40,5 millions d’euros et avait d’abord eu du mal à répondre aux attentes placées en lui en tant que « superstar ».

Getty Images

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Bahoya a un prédécesseur de renom à Leeds United

« Je me suis occupé de lui, je l’ai arrosé comme une petite plante, je l’ai pris dans mes bras tous les jours, puis il s’est épanoui. Tout le monde chantait son nom et nous l’avons vendu pour une somme incroyable », s’est souvenu Farke, en poste à Leeds depuis l’été 2023. Rutter a finalement rejoint Brighton & Hove Albion en août 2024 pour 46,7 millions d’euros. Sous Fabian Hürzeler, il n’est certes qu’un joker de luxe en Premier League, mais bénéficie régulièrement d’un temps de jeu important en Conference League.

Farke demande désormais pour Bahoya la même patience que pour Rutter. « Je vous demande simplement, très poliment : ne me demandez pas à chaque conférence de presse, ni, je l’espère, au supermarché quand j’achète mon lait, mon jus d’orange et mon pain de seigle noir allemand, à quel point ce jeune garçon est bon », a-t-il déclaré. « Donnez-lui du temps, laissez-le souffler, laissez-le travailler avec moi, et nous pourrons alors le faire progresser. »

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Bahoya avait rejoint l’Eintracht en janvier 2024 en provenance d’Angers pour huit millions d’euros. Il a ensuite connu plusieurs périodes où il était titulaire à la SGE. Lors de sa dernière saison à l’Eintracht, il a disputé 37 matches officiels (quatre buts, quatre passes décisives, 1 646 minutes), dont 18 comme titulaire.