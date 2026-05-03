Interrogé dans l’émission « Dit Was Het Weekend »sur ESPN, l’analyste Kenneth Perez estime que Mika Godts, la révélation de l’Ajax, ne doit pas envisager de jouer en Premier League la saison prochaine. Pour lui, la principale raison est d’ordre physique.

L’ancien Ajacide salue toutefois le talent du Belge, en particulier son but inscrit dans les arrêts de jeu samedi au Johan Cruijff ArenA. L’Ajax semblait alors se diriger vers une défaite, avant que l’ailier gauche, d’une magnifique volée du gauche, n’arrache le nul face au champion en titre.

« Ce but est passé un peu inaperçu. Vous savez à quel point c’est difficile ?! », lance Perez. « Normalement, on se dirait : “Pourquoi tire-t-il ?” Du pied gauche, une volée en plein vol. Un but magnifique. Techniquement, c’est incroyablement habile », poursuit l’ancien Ajacide.

La star de l’Ajax, auteur de dix-sept buts et quatorze passes décisives en quarante matchs, est de plus en plus souvent associée à des clubs étrangers de premier plan, notamment Arsenal, Chelsea et le FC Barcelone, grâce à sa bonne forme. Malgré son enthousiasme pour cet ailier créatif, Perez tient toutefois à faire une mise au point et estime qu’un transfert en Premier League n’est pas judicieux pour l’instant.

« Il est hors de question que Godts pense pouvoir jouer en Premier League. Pas question », assène Perez, qui conseille au tout nouveau international d’effectuer une étape intermédiaire.

« Il doit se renforcer dans un club néerlandais ou, par exemple, au FC Porto, afin de tenir toute une saison à ce niveau. Le problème n’est pas technique, mais bien physique. Sa seconde période contre le PSV l’a clairement montré », conclut Perez.

La semaine dernière, Godts avait déjà inscrit un but magnifique. Lors de la rencontre sur la pelouse du NAC Breda, il a marqué le deuxième but de la soirée après avoir effacé plusieurs défenseurs. Inévitablement, les observateurs ont immédiatement pensé au célèbre but d’Ibrahimovic.