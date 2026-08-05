Arsenal s'est rapproché de la conclusion de l'un des plus gros transferts du mercato estival, après être parvenu à un accord avec Newcastle United pour recruter le capitaine de l'équipe, le Brésilien Bruno Guimarães.

Le journaliste italien réputé Fabrizio Romano a confirmé, via son compte officiel sur la plateforme X, que le transfert était désormais bouclé, en utilisant sa célèbre formule « Here We Go », précisant qu'Arsenal avait finalisé son accord avec Newcastle après de longues négociations, et qu'il était par ailleurs parvenu à un accord avec le joueur sur les termes personnels depuis le mois de juillet dernier.

Romano a précisé que le montant du transfert s'élève à 75 millions de livres sterling, faisant de Guimarães la dernière recrue de l'entraîneur espagnol Mikel Arteta en vue de la nouvelle saison.

Arsenal était entré en négociations directes avec Newcastle au cours des derniers jours, après que les échanges soient passés de la phase des intermédiaires à des discussions officielles entre les deux clubs, dans un contexte où Arsenal souhaite renforcer son milieu de terrain avec l'une des figures marquantes de la Premier League.

Des rapports antérieurs ont indiqué qu'Arsenal avait d'abord présenté une offre d'un montant de 70 millions de livres sterling, mais que Newcastle l'avait rejetée en réclamant une contrepartie financière plus élevée, avant que les négociations n'aboutissent finalement à un accord définitif.

Guimarães, âgé de 28 ans, a fait part de son désir de porter le maillot d'Arsenal, ce qui a contribué à faciliter le déroulement des négociations entre toutes les parties jusqu'à l'accord définitif.

Mikel Arteta avait précédemment laissé entendre que son club était actif sur le marché des transferts, affirmant que la direction d'Arsenal travaillait avec détermination pour renforcer la qualité de l'équipe et accroître la concurrence entre les joueurs, afin de garantir que l'équipe continue de disputer tous les titres.

Guimarães est considéré comme l'un des milieux de terrain les plus en vue de la Premier League, après avoir continué d'afficher un niveau remarquable avec Newcastle, où il a inscrit 9 buts et délivré 8 passes décisives dans les différentes compétitions la saison dernière. Son transfert attendu vient renforcer les ambitions d'Arsenal, qui vise à conserver le titre de champion d'Angleterre et à lutter avec force pour la Ligue des champions.