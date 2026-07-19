Un transfert inquiétant… Le rêve du Real Madrid vire au cauchemar lors du match France-Angleterre

La Coupe du monde 2026 devait marquer les débuts d’Ibrahima Konaté sous les yeux des supporters du Real Madrid, après son arrivée au club avec un contrat courant jusqu’en 2030.

Le défenseur français, qui arrive au Santiago Bernabéu avec un palmarès solide après des passages réussis à Leipzig puis à Liverpool, possède des qualités physiques hors norme, notamment sa taille de 1,94 m, ce qui nourrit de grandes attentes.

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Pourtant, selon le journaliste catalan Alex Calaf, la compétition a produit l’effet inverse : il compare le cas de Konaté à celui du Portugais Bernardo Silva, également arrivé au Real cet été, mais cantonné à un rôle secondaire sous les ordres de Roberto Martínez en sélection.

Selon l’article, le défenseur français n’a pas obtenu la confiance de Didier Deschamps durant la compétition : il est resté derrière William Saliba et Dayot Upamecano dans la hiérarchie défensive, et n’a joué que 14 minutes contre la Norvège, lors d’un match de poules déjà plié.

Un cauchemar face à l’Angleterre

Hier soir, lors de la petite finale face à l’Angleterre (6-4), sa première titularisation a tourné au cauchemar : les Bleus ont atteint la mi-temps menés 4-0, et le nouveau défenseur du Real Madrid s’est illustré à plusieurs reprises par des interventions approximatives.

Selon l’article, « Konaté n’a pas suffisamment fermé l’angle à Declan Rice sur le premier but et a affiché une passivité préoccupante sur le quatrième, lorsque Bukayo Saka a coupé un centre au premier poteau, avant que Deschamps ne le replace à la mi-temps ».

Il a toutefois rappelé que Konaté reste un défenseur exceptionnel lorsqu’il est pleinement concentré, notamment dans les duels aériens et au sol, mais qu’« un manque de concentration peut le faire passer d’atout à point faible », soulignant que la marge d’erreur au Real Madrid est bien moindre, même par rapport à Liverpool.

Calaf conclut en estimant que « la Coupe du monde de Konaté ne donne pas l’impression que le Real Madrid ait réellement recruté un défenseur de classe mondiale ; elle oblige plutôt le joueur français à tourner la page pendant la préparation estivale et à travailler pour regagner la confiance que sa participation au Mondial ne lui a pas apportée ».