Dans ce qui pourrait être considéré comme l'une des plus grandes surprises du marché des transferts estival, Chelsea s'est immiscé avec force dans le dossier de l'ancien capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, devançant d'autres concurrents dans la course aux services du milieu de terrain anglais chevronné, qui pourrait rejoindre "Stamford Bridge" dans le cadre d'un transfert libre.

Chelsea cherche à conclure un transfert surprise en recrutant Jordan Henderson, milieu de terrain de Brentford, dans le cadre de son plan visant à renforcer l'équipe avant le début de la nouvelle saison, selon ce qu'a rapporté le journal britannique "The Sun".

Les dirigeants de Chelsea estiment que le joueur anglais, grâce à sa longue expérience et à sa personnalité de leader, constituerait un apport important sur le terrain comme en dehors, dans un contexte où le club souhaite trouver un équilibre entre jeunes talents et éléments expérimentés.

Henderson, âgé de 36 ans, avait rejoint Brentford avec un contrat de deux ans avant le début de la saison dernière, à l'issue de son expérience à l'Ajax Amsterdam, qui aura duré 18 mois.

Selon les rapports, la direction de Brentford ne s'oppose pas à laisser le joueur partir gratuitement vers Chelsea, ce qui lui offrirait une nouvelle chance de continuer à rivaliser au plus haut niveau.

Henderson figurait dans la liste de la sélection anglaise choisie par l'entraîneur Thomas Tuchel pour disputer la Coupe du monde, et il jouit d'une grande estime en raison de son rôle de leader et de son influence positive au sein du vestiaire.

Ces qualités s'accordent avec la nouvelle orientation de Chelsea sur le marché des transferts, après que le club a commencé à modifier sa stratégie qui reposait ces dernières années sur le recrutement de jeunes joueurs, pour se tourner désormais vers l'intégration d'éléments dotés de l'expérience et de la capacité à mener l'équipe.

Henderson n'est pas le seul nom qui reflète ce changement dans la politique de Chelsea, puisque le club avait déjà manifesté son intérêt pour le recrutement du milieu de terrain actuel de Sunderland, Granit Xhaka, ancien capitaine d'Arsenal, âgé de 33 ans.

Des rapports récents ont également révélé que la direction de Chelsea étudie aussi la possibilité de recruter l'attaquant de Brighton Danny Welbeck, âgé de 35 ans, afin de renforcer la ligne offensive avec une expérience supplémentaire.

Il semble que Chelsea cherche cet été à bâtir une équipe plus équilibrée, alliant la vitalité des jeunes joueurs à l'expérience des noms chevronnés, en vue de rivaliser avec force pour tous les titres la saison prochaine.