Un transfert historique : le Real Madrid annonce le départ de son joueur vers le championnat de France

Le Real Madrid a annoncé, ce lundi, le départ de son joueur Jacobo Ortega vers le club français de Strasbourg, la Maison Blanche conservant 30 % de ses droits.

Le journal AS a rapporté que le Real a autorisé le départ de Jacobo Ortega, âgé de 19 ans, vers le championnat de France, contre 10 millions d'euros.

Le meilleur buteur du Real Madrid lors de la dernière édition de la Ligue de la jeunesse de l'UEFA rejoint la France, où il a signé un contrat de 5 saisons.

Le Real a déclaré dans un communiqué : « Le Real Madrid Club de Fútbol et le club de Strasbourg sont parvenus à un accord concernant le transfert de notre joueur Jacobo Ortega. »

Jacobo Ortega est arrivé au Real Madrid en 2018, alors qu'il avait 12 ans, et a passé 8 saisons au sein de l'académie du club.

Lors de la saison 2025-2026, il a été sacré avec l'équipe de jeunes, remportant le titre de la Ligue de la jeunesse de l'UEFA.

AS a souligné : « Cette opération est la vente la plus chère jamais réalisée par le Real Madrid pour un joueur issu de son académie n'ayant jamais disputé de match avec l'équipe première, il s'agit d'un transfert historique à tous points de vue. »

Ce transfert s'inscrit également dans un été où le club continue de battre ses précédents records concernant les sommes engrangées grâce aux joueurs formés à Valdebebas, après avoir bouclé une dizaine de ventes, dont les plus marquantes sont les transferts de Nico Paz, Gonzalo García et Víctor Muñoz.