L'Argentin Enzo Fernández a bouclé son transfert de Chelsea à Manchester City dans les dernières heures du marché des transferts estival, après que les deux clubs sont parvenus à un accord d'un montant de 125 millions de livres sterling.

Manchester City a annoncé dans un communiqué officiel publié tôt ce mercredi matin l'arrivée d'Enzo Fernández pour une durée de cinq ans.

Le transfert d'Enzo intervient moins de deux heures après l'annonce par Manchester City de l'arrivée de l'ailier Iliman Ndiaye en provenance d'Everton, dans un transfert d'un montant total de 65 millions de livres sterling.

Enzo égale Isak

Ce transfert égale le record du transfert le plus onéreux de l'histoire de la Premier League, précédemment établi par Liverpool lors du recrutement d'Alexander Isak, selon le quotidien « The Sun ».

Le milieu de terrain, âgé de 25 ans, a passé la visite médicale avant de signer un contrat de longue durée avec Manchester City, retrouvant ainsi son ancien entraîneur à Chelsea, l'Italien Enzo Maresca, qui a pris la direction de l'équipe en remplacement de Pep Guardiola au cours de l'été.

Manchester City avait entamé ses discussions directes avec Chelsea au sujet du recrutement de Fernández lundi, avant que les négociations ne s'accélèrent dans les dernières heures du marché des transferts pour boucler l'affaire avant la date limite.

Fernández poussait pour quitter Chelsea depuis le mois de mars, tandis que Maresca voyait en lui un renfort essentiel pour l'entrejeu, notamment après le départ de plusieurs joueurs à ce poste durant l'été.

Chelsea s'attendait auparavant à conserver son joueur, après avoir fixé un délai jusqu'au 14 août pour recevoir des offres d'un montant d'au moins 120 millions de livres sterling, sans que Manchester City ne présente d'offre durant cette période, avant que la situation ne change à l'approche de la fermeture du marché des transferts.

Les premiers mots d'Enzo après sa signature à City

Enzo a déclaré dans des propos au site de son nouveau club après sa signature : « Manchester City est le club le plus titré d'Angleterre ces dernières années. Chaque joueur souhaite faire partie d'un club comme celui-ci, car tout le monde connaît la qualité de la direction dont dispose Manchester City. »

Il a ajouté : « Je ne pourrais pas être plus heureux d'être ici, et je suis prêt à relever le défi d'aider l'équipe à continuer à décrocher des titres. C'est un club fait pour le succès. Si vous regardez la composition de l'équipe, vous trouverez de la qualité à chaque poste. Je veux apprendre de mes nouveaux coéquipiers et devenir un meilleur joueur. »

Il a poursuivi : « Je m'attache toujours à améliorer mon niveau en permanence. Tous ceux qui ont travaillé avec moi connaissent mon assiduité à l'entraînement chaque jour, et tout ce que je donne durant les matchs. Je donne tout ce que j'ai, et je peux promettre à Manchester City que je continuerai à le faire maintenant que j'ai rejoint le club. »

L'Argentin a continué : « Je voudrais remercier Hugo, Enzo, Khaldoon et tous ceux à Manchester City qui ont rendu ce transfert possible. Je veux rendre la confiance qu'ils ont placée en moi, et le prouver dans les plus brefs délais. »

Un adieu émouvant

Fernández a également fait ses adieux aux supporters de Chelsea par un message émouvant sur ses comptes de réseaux sociaux, dans lequel il a révélé la difficulté des jours ayant précédé son départ de Stamford Bridge.

Il a écrit : « Je veux que vous sachiez que ces jours n'ont pas été faciles pour moi, et écrire ces mots ne l'est pas non plus. La vérité, c'est que je n'allais pas bien. »

Il a ajouté : « Il y a trois ans, Cobham et Stamford Bridge sont devenus un foyer pour moi et ma famille. Je me suis attaché aux gens, au maillot et à l'emblème de ce club formidable. »

Il a poursuivi : « Merci pour tout l'amour et le soutien que vous nous avez offerts, à moi et à ma famille, durant toutes ces années. Je ne l'oublierai jamais. Ce groupe vous donnera bien d'autres raisons d'être heureux, et je serai heureux pour vous aussi, n'en doutez jamais. »

Il a conclu : « Vous resterez toujours dans mon cœur, supporters de Chelsea. Je continuerai à vous souhaiter toujours le meilleur. Toujours bleu. Merci Chelsea. »

Vous pouvez débattre des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora »

De son côté, l'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, est resté largement silencieux au sujet de l'avenir de Fernández, lorsqu'il a été interrogé sur un éventuel départ du joueur après son exclusion de la liste de l'équipe lors d'un match.

L'entraîneur espagnol a déclaré : « Nous verrons. Nous voulons le meilleur pour l'équipe, c'est pourquoi nous avons pris nos décisions, et nous devons être au courant de tout ce qui pourrait se passer avant le mardi soir. »

Il a ajouté : « Nous ne sommes pas sûrs, et nous nous préparons à tous les scénarios, mais je suis convaincu que, quoi qu'il arrive, nous aurons une équipe suffisamment bonne pour rivaliser dans tous les matchs de Premier League à partir de mercredi. »

Fernández avait auparavant critiqué la direction de Chelsea après le limogeage de Maresca de son poste en janvier dernier, exprimant son mécontentement face au départ de l'entraîneur en milieu de saison.

Il avait déclaré dans des propos antérieurs : « Je ne comprends pas. Parfois, il y a des choses que nous, les joueurs, ne comprenons pas, et comment et de quelle manière ils tentent de gérer les choses. »

Il avait ajouté : « De toute évidence, son départ nous a beaucoup fait mal, surtout en milieu de saison, car cela coupe tout. Nous avions une identité, il nous offrait un système clair, même si le football connaît de bonnes et de mauvaises périodes. »

Fernández avait rejoint Chelsea en janvier 2023 en provenance de Benfica pour 106 millions de livres sterling, dans un transfert qui représentait alors le record britannique, avant de remporter avec le club le titre de la Ligue Europa Conférence et la Coupe du monde des clubs.

Le joueur et son agent, l'ancien international argentin Javier Pastore, avaient par ailleurs rendu publique sa volonté de partir durant l'été, à un moment où son nom avait également été associé au Real Madrid, avant que le club espagnol ne publie un communiqué confirmant qu'il ne cherchait pas à conclure le transfert.