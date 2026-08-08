Le Los Angeles Galaxy a annoncé, ce samedi, la signature de Sergi Roberto, ancienne star du Barça, dans le cadre d'un transfert libre, après la fin de son expérience avec Côme.

Le journal « Sport » a rapporté que Roberto avait signé un contrat avec le Los Angeles Galaxy jusqu'à l'été 2028, avec une option de prolongation pour une saison supplémentaire.

Dans son annonce officielle, le club américain a mis en lumière la carrière réussie du joueur, qui s'est étendue sur près de 18 ans avec le Barça.

Le Los Angeles Galaxy a souligné que Sergi Roberto avait remporté 25 titres durant sa période au sein du Barça.

Will Kuntz, le directeur général du Los Angeles Galaxy, a déclaré sur le site officiel du club : « Sergi Roberto apporte un mélange de leadership, de qualité technique, d'intelligence tactique et d'expérience dans les compétitions, des atouts que seuls quelques rares joueurs possèdent. »

À Los Angeles, Roberto retrouvera son ancien coéquipier au Barça, Riqui Puig, qui traverse actuellement la dernière phase de sa convalescence après une blessure aux ligaments croisés du genou.

Riqui et Sergi Roberto ont été coéquipiers au Barça durant la période allant de 2018 à 2022, et ont remporté ensemble deux titres.

Avec Côme, Sergi Roberto a passé deux saisons et a été un élément essentiel de la qualification historique de l'équipe entraînée par Cesc Fàbregas pour les compétitions européennes.